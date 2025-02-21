Kedisine Karşı Aşk Patlaması Yaşayan Tatlı Kız Çocuğunun Sevgi Sözcükleri Gülümsetti

Patili dostlarımızla büyüme şansı yakalayan çocuklarımızın, onlara karşı olan duygularıyla sevgiyi, merhameti ve vicdanı öğrenmeleri çok kıymetli. Bir hayvana nasıl davranılması gerektiğini, onların da kendileri gibi masum olduğumu bilmeleri aslında olumlu yönde çok şey katıyor. @boncuksara adlı Instagram sayfasından kızıyla içerikler üreten bir anne de, kızının kedilerine karşı yaklaşımını paylaşmasıyla öne çıktı.