Kedisine Karşı Aşk Patlaması Yaşayan Tatlı Kız Çocuğunun Sevgi Sözcükleri Gülümsetti

Patili dostlarımızla büyüme şansı yakalayan çocuklarımızın, onlara karşı olan duygularıyla sevgiyi, merhameti ve vicdanı öğrenmeleri çok kıymetli. Bir hayvana nasıl davranılması gerektiğini, onların da kendileri gibi masum olduğumu bilmeleri aslında olumlu yönde çok şey katıyor. @boncuksara adlı Instagram sayfasından kızıyla içerikler üreten bir anne de, kızının kedilerine karşı yaklaşımını paylaşmasıyla öne çıktı.
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Tatlı kız, kedilerine yaşadığı aşk patlamasıyla bildiği tüm sevgi sözcüklerini dile getirmişti.
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Belli bir yerden sonra ise ne diyeceğini bilemeyip, “yumurtalı bebeğim” demesi tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Söyleyecek güzel kelime düşünüyor 😄 ikiside birbirinden tatlı görünüyor 😘
O.B.E.L. yine işbaşında...