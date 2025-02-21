Pamuk Gibi Olduk: Torunu Ziyarete Gelirken Kedisini de Getirince Dünyalar Yaşlı Teyzemizin Oldu!

@betulaleynakarakaya adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, babaannesini ziyarete giderken çektiği videoyu paylaşmasıyla içimizi ısıttı. Kendi kedisini de babaannesine giderken götürmüştü ve tatlı teyzemiz kediyi görünce adeta bir meleğe dönüşmüştü.
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Teyzemiz kediyi görünce torununu unutarak bütün ilgisini sarman dostumuza yöneltti.
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E tabi sarman dostumuz da kendisine olan sevgiyi farkında olduğu için o anların tadını çıkarmakla meşguldü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Daha fazla kedi içeriği istiyoruz.
Dünyanın en sempatik hayvanı kedilerdir. Elime geçirdiğimde hunharca severim.