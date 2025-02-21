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Dünyanın İlk İnsansı Robotu Protoclone! Sentetik İnsan Robot Kas ve İskelet Sistemiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi

Dünyanın İlk İnsansı Robotu Protoclone! Sentetik İnsan Robot Kas ve İskelet Sistemiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi

Robot
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 09:43 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 09:50

Dünyanın ilk kas-iskelet sistemine sahip androidini gördünüz mü? ABD ve Polonya merkezli bir girişim olan Clone Robotics, kas, damar, iskelet ve sinir sistemlerini taklit eden Protoclone V1 ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenleri şaşkına çeviren yapay zeka robotu gövdesindeki 1.000'den fazla sentetik kas ve 500 sensörden oluşan ağ ile bir hayli dikkat çekici. Clone, esas hedefinin ise evlere ve ofislere yerleştirilen sentetik insanlar yaratmak olduğunu söylüyor.  

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Son dönemlerde yapay zekanın etkileyici yüzüyle sık sık karşılaşıyoruz: Bu kez sırada "dünyanın ilk kas-iskelet robotu" var!

Son dönemlerde yapay zekanın etkileyici yüzüyle sık sık karşılaşıyoruz: Bu kez sırada "dünyanın ilk kas-iskelet robotu" var!

Polonya merkezli bir start-up olan Clone Robotics, yüzü olmayan sentetik insan yani Protoclone adlı robotun yeni bir videosunu paylaştı. 

Sosyal medya kullanıcılarına Terminatör filmini anımsatan robot, 6 fitlik prototip makine. Tasarımcıları, Protoclone V1'i 'dünyanın ilk iki ayaklı, kas-iskelet android' olarak tanıtılıyor.

Protoclone, sahte kemiklere, eklemlere, tendonlara, kaslara ve hatta dolaşım sistemine sahip!

Protoclone, sahte kemiklere, eklemlere, tendonlara, kaslara ve hatta dolaşım sistemine sahip!

Clone Robotics şirketi, bu insana benzer makineyi iki ayaklı olması nedeniyle övüyor. Fakat Protoclone V1 rakipleri ile karşılaştırıldığında bu noktada biraz geride kalıyor. Çünkü Elon Musk'ın Optimus'u ve Boston Dynamics'in Atlas'ı daha gerçekçi hareketler yapıyor ve aslında insana daha çok benzeyen vücut şekilleri var.

Protoclone ise 1.000 farklı yapay kas lifi ve 500 sensöre sahip vücudu ile dikkat çekiyor!

Protoclone ise 1.000 farklı yapay kas lifi ve 500 sensöre sahip vücudu ile dikkat çekiyor!

Yüzünün olmaması dışında prototip, 200'den fazla hareket yeteneğine sahip. Yapay kasları ise tıpkı insan gibi 206 kemiğe bağlanıyor. Şu anda pnömatiklerle (basit mantığı ile havayla) çalışan prototipin gelecekte pistonlar ve sıvı kullanan bir hidrolik sistemi ile çalışması planlanıyor.

Protoclone, tıpkı insan kalbinin kan pompalamasına benzer bir elektrikli pompaya da sahip!

Protoclone, tıpkı insan kalbinin kan pompalamasına benzer bir elektrikli pompaya da sahip!

Robotun vücudunda kan yerine su dolaştıran bu elektrikli pompa ise 500 watt gücünde. Dışarıdan bakıldığında kas ve iskelet sistemi ile bir hayli gerçek de görünüyor.

Şirket, günlük yaşamın yaygın sorunlarını çözmek için en iyi insan seviyesindeki ellere sahip süper zeki androidler üretmeyi planlıyor.

Şirket, günlük yaşamın yaygın sorunlarını çözmek için en iyi insan seviyesindeki ellere sahip süper zeki androidler üretmeyi planlıyor.

Protoclone'un lansmanının 'android çağının sıfır noktası' olduğunu iddia eden Clone'un kurucu ortağı Dhanush Radhakrishna ise beraberinde bazı tartışmaları yaratıyor. Zira Tokyo JSK Lab'ın 2017 Kengoro'su da 'dünyanın ilk kas-iskelet robotu' etiketi altında tanıtılmıştı. 

Bakalım gelecekte bizi neler bekliyor!

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İşte, Clone Şirketinin Tarafından Yayımlanan O Video: Yorum Sizin! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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