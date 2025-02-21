Dünyanın İlk İnsansı Robotu Protoclone! Sentetik İnsan Robot Kas ve İskelet Sistemiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi

Clone Robotics şirketi, bu insana benzer makineyi iki ayaklı olması nedeniyle övüyor. Fakat Protoclone V1 rakipleri ile karşılaştırıldığında bu noktada biraz geride kalıyor. Çünkü Elon Musk'ın Optimus'u ve Boston Dynamics'in Atlas'ı daha gerçekçi hareketler yapıyor ve aslında insana daha çok benzeyen vücut şekilleri var.