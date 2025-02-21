Dünyanın İlk İnsansı Robotu Protoclone! Sentetik İnsan Robot Kas ve İskelet Sistemiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
Dünyanın İlk İnsansı Robotu Protoclone! Sentetik İnsan Robot Kas ve İskelet Sistemiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Dünyanın ilk kas-iskelet sistemine sahip androidini gördünüz mü? ABD ve Polonya merkezli bir girişim olan Clone Robotics, kas, damar, iskelet ve sinir sistemlerini taklit eden Protoclone V1 ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenleri şaşkına çeviren yapay zeka robotu gövdesindeki 1.000'den fazla sentetik kas ve 500 sensörden oluşan ağ ile bir hayli dikkat çekici. Clone, esas hedefinin ise evlere ve ofislere yerleştirilen sentetik insanlar yaratmak olduğunu söylüyor.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde yapay zekanın etkileyici yüzüyle sık sık karşılaşıyoruz: Bu kez sırada "dünyanın ilk kas-iskelet robotu" var!
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Protoclone, sahte kemiklere, eklemlere, tendonlara, kaslara ve hatta dolaşım sistemine sahip!
Protoclone ise 1.000 farklı yapay kas lifi ve 500 sensöre sahip vücudu ile dikkat çekiyor!
Protoclone, tıpkı insan kalbinin kan pompalamasına benzer bir elektrikli pompaya da sahip!
Şirket, günlük yaşamın yaygın sorunlarını çözmek için en iyi insan seviyesindeki ellere sahip süper zeki androidler üretmeyi planlıyor.
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İşte, Clone Şirketinin Tarafından Yayımlanan O Video: Yorum Sizin! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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