Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı

Pek çok kişi muz, portakal, mandalina gibi meyvelerin iç kabuğunu saran lifleri çıkarıyor. Daha önce mutlaka 'mandalinanın lifleri çıkarılmalı mı, yoksa çıkarılmamalı mı?' tartışmasına denk gelmişsinizdir. Ancak bu kez konumuz, muzun lifleri!

Doktor Manuel Viso, bu konuda dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor. Meğer bunlar, 'Besinlerin sağlandığı muzun kan damarlarıymış.' Yani muzun lifli kısımları asla çıkarılmamalıymış. Peki, muzun lifleri ne işe yarıyor? Muzun yararları neler?