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Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı

Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 23:21

Muzun lifli kısımlarını yiyor musunuz, yoksa mandalina gibi muzu da liflerinden ayırıyor musunuz? İspanyol haber sitesi La Vanguardia'ya konuşan Dr. Manuel Viso, muzun floem demetleri olarak adlandırılan kısımları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Meğer muzun kan damarlarıymış ve bir hayli de faydalıymış. Bu kez vitamini kabuğunda değil damarlarında saklı. Peki, muzun lifli kısmı ne kadar faydalı? Muz mu sağlıklı, lifleri mi? 

Gelin, öğrenelim...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Muzun Lifli Kısımları Ne İşe Yarar?

Muzun Lifli Kısımları Ne İşe Yarar?

Pek çok kişi muz, portakal, mandalina gibi meyvelerin iç kabuğunu saran lifleri çıkarıyor. Daha önce mutlaka 'mandalinanın lifleri çıkarılmalı mı, yoksa çıkarılmamalı mı?' tartışmasına denk gelmişsinizdir. Ancak bu kez konumuz, muzun lifleri! 

Doktor Manuel Viso, bu konuda dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor. Meğer bunlar, 'Besinlerin sağlandığı muzun kan damarlarıymış.' Yani muzun lifli kısımları asla çıkarılmamalıymış. Peki, muzun lifleri ne işe yarıyor? Muzun yararları neler?

Muz kabuğunun iç kısmında bulunan lifli bölge yani floem demetleri düşündüğünüzden çok daha sağlıklı!

Muz kabuğunun iç kısmında bulunan lifli bölge yani floem demetleri düşündüğünüzden çok daha sağlıklı!

Lezzetli olan taraf muzun ta kendisi olsa da İspanyol haber sitesi La Vanguardia'nın haberine göre, lifli kısım bir dizi hayati besin maddesi içeriyor. Yüksek antioksidan, vitamin, mineral konsantrasyonu, iltihap giderici; ayrıca potasyum, magnezyum ve serotoninin öncüsü olan triptofan bulunuyor. Yani bağışıklığı güçlendiren lifler aynı zamanda triptofan ile ruh halinizi ve motivasyonunuzu da yükseltiyor.

Dr. Viso, Instagram hesabında yayınladığı videoda muzu düzenli yemenin, kalp hastalığından diyabete pek çok hastalığın riskini azalttığını da söylüyor.

Dr. Viso, Instagram hesabında yayınladığı videoda muzu düzenli yemenin, kalp hastalığından diyabete pek çok hastalığın riskini azalttığını da söylüyor.

Kuzey Carolina'daki Dole Beslenme Enstitüsü'nde beslenme araştırmaları başkan yardımcısı ve direktör Nicholas Dr. Gillitt de Huffington Post'a verdiği demeçte, Dr. Viso'yu destekledi. Floem adı verilen kısmın daha lifli olduğu tahmin ediliyor. Bu kapsamda sindirime yardımcı oluyor ve aynı zamanda; kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve hatta bağırsak kanseri gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Bitkinin damar sistemi olarak tarif edilen floem demetleri, "besinleri meyve boyunca taşıyor"

Bitkinin damar sistemi olarak tarif edilen floem demetleri, "besinleri meyve boyunca taşıyor"

Her ne kadar konuya ilişkin özel olarak test yapılmamış olsa da uzmanlar bu damarların, gerekenden daha fazla ve çeşitli lif ile birlikte yapısal bileşen içerdiğini tahmin ediyor. Fakat Dr. Gillitt, büyük bir etki için çok fazla lif yememiz gerektiğinin de altını çiziyor. 

'Tek tek büyük miktarda yemediğiniz sürece, muzun genel besin profilini etkilemeleri beklenmez.' diyen Dr. Gillitt, meyvelerin tüm kısımları sağlıklıdır diyerek lezzetli bulursanız, bu kısımları da yemeyi tavsiye ediyor.

Peki, Liflerini Yemezsek Muzun Hiç mi Yararı Yok? Muzun Sağlığa Yararları Neler?

Peki, Liflerini Yemezsek Muzun Hiç mi Yararı Yok? Muzun Sağlığa Yararları Neler?

Dr. Gillitt, bu konuya da değiniyor ve muzun içeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını dengelediğini ve felç riskini azalttığını hatırlatıyor. Muzda bulunan lifler, antioksidan ve magnezyum ile kalbi destekliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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