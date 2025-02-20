Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı
Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Muzun lifli kısımlarını yiyor musunuz, yoksa mandalina gibi muzu da liflerinden ayırıyor musunuz? İspanyol haber sitesi La Vanguardia'ya konuşan Dr. Manuel Viso, muzun floem demetleri olarak adlandırılan kısımları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Meğer muzun kan damarlarıymış ve bir hayli de faydalıymış. Bu kez vitamini kabuğunda değil damarlarında saklı. Peki, muzun lifli kısmı ne kadar faydalı? Muz mu sağlıklı, lifleri mi?
Gelin, öğrenelim...
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Muzun Lifli Kısımları Ne İşe Yarar?
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Muz kabuğunun iç kısmında bulunan lifli bölge yani floem demetleri düşündüğünüzden çok daha sağlıklı!
Dr. Viso, Instagram hesabında yayınladığı videoda muzu düzenli yemenin, kalp hastalığından diyabete pek çok hastalığın riskini azalttığını da söylüyor.
Bitkinin damar sistemi olarak tarif edilen floem demetleri, "besinleri meyve boyunca taşıyor"
Peki, Liflerini Yemezsek Muzun Hiç mi Yararı Yok? Muzun Sağlığa Yararları Neler?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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