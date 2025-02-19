Tırnaklarınız Hızlı mı Uzar Yavaş mı? Tırnaklar Ne Kadar Yaşlandığınızın ve Yaşayacağınızın Habercisi Olabilir

Tırnağınıza bakarak yaşam sürenizin tahmin edilebileceğini söylesek ne dersiniz? Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı olan Dr. David Sinclair, tırnaklar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde yaşam süresinin tahmin edilebileceğini ortaya çıkardı. Üstelik tırnaklar yaş, hücre yenlenmesi ve vitamin eksikliği gibi daha pek çok konuda da önemli bir haberci. Peki, tırnaklar sağlığımız hakkında başka hangi bilgileri saklıyor?

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