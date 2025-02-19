Tırnaklarınız Hızlı mı Uzar Yavaş mı? Tırnaklar Ne Kadar Yaşlandığınızın ve Yaşayacağınızın Habercisi Olabilir
Tırnaklarınız Hızlı mı Uzar Yavaş mı? Tırnaklar Ne Kadar Yaşlandığınızın ve Yaşayacağınızın Habercisi Olabilir
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Tırnağınıza bakarak yaşam sürenizin tahmin edilebileceğini söylesek ne dersiniz? Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı olan Dr. David Sinclair, tırnaklar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde yaşam süresinin tahmin edilebileceğini ortaya çıkardı. Üstelik tırnaklar yaş, hücre yenlenmesi ve vitamin eksikliği gibi daha pek çok konuda da önemli bir haberci. Peki, tırnaklar sağlığımız hakkında başka hangi bilgileri saklıyor?
Gelin öğrenelim!
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Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı Dr. David Sinclair, tırnak sağlığının, vücudumuzun sağlığına ilişkin sırlar barındırdığını ortaya çıkarttı!
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Dr. Sinclair, Lifespan adlı podcast'inde "Tırnaklarınızın büyüme hızı, nasıl yaşlandığınızın veya yaşlanmadığınızın gerçekten iyi bir göstergesidir." dedi.
Yani sık sık tırnak kesmek zorunda kalıyor ve tırnaklarınız daha hızlı uzuyorsa; diğer insanlardan daha yavaş bir oranda yaşlanıyor olabilirsiniz!
Tırnaklarınızın ne kadar hızlı uzadığını takip edin!
Tırnaklarınızın görünümü de sağlık durumunuz hakkında önemli ipuçları taşıyor!
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Peki, tırnakta siyah, beyaz lekeler, çizgiler ya da siğiller neye işaret eder?
Dünyaca ünlü bir uzun ömür uzmanı olan Dr. Sinclair'in daha önce kurduğu Sağlık ve Yaşam Boyu Araştırma Akademisi'nde yaşlanmayı tersine çevirebileceğini iddia ettiği bir ilaç üzerine çalışmaları da olmuştu.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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