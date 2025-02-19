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Tırnaklarınız Hızlı mı Uzar Yavaş mı? Tırnaklar Ne Kadar Yaşlandığınızın ve Yaşayacağınızın Habercisi Olabilir

Tırnaklarınız Hızlı mı Uzar Yavaş mı? Tırnaklar Ne Kadar Yaşlandığınızın ve Yaşayacağınızın Habercisi Olabilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 12:53

Tırnağınıza bakarak yaşam sürenizin tahmin edilebileceğini söylesek ne dersiniz? Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı olan Dr. David Sinclair, tırnaklar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde yaşam süresinin tahmin edilebileceğini ortaya çıkardı. Üstelik tırnaklar yaş, hücre yenlenmesi ve vitamin eksikliği gibi daha pek çok konuda da önemli bir haberci. Peki, tırnaklar sağlığımız hakkında başka hangi bilgileri saklıyor? 

Gelin öğrenelim!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
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Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı Dr. David Sinclair, tırnak sağlığının, vücudumuzun sağlığına ilişkin sırlar barındırdığını ortaya çıkarttı!

Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik uzmanı Dr. David Sinclair, tırnak sağlığının, vücudumuzun sağlığına ilişkin sırlar barındırdığını ortaya çıkarttı!

Tırnakların hızlı uzamasına dayanarak yaşam süresini tahmin etmek mümkün. Dr. Sinclair'a göre tırnak sağlığı aynı zamanda, vücudun yeni ve sağlıklı hücre üretme hızını da gösteriyor.

Dr. Sinclair, Lifespan adlı podcast'inde "Tırnaklarınızın büyüme hızı, nasıl yaşlandığınızın veya yaşlanmadığınızın gerçekten iyi bir göstergesidir." dedi.

Dr. Sinclair, Lifespan adlı podcast'inde "Tırnaklarınızın büyüme hızı, nasıl yaşlandığınızın veya yaşlanmadığınızın gerçekten iyi bir göstergesidir." dedi.

Popcast'inde yaptığı açıklamalarla 1979 yılında yapılan araştırmalara da atıfta bulundu. Buna göre, 1979 yılında bilim insanları yüzlerce katılımcının tırnaklarına ölçüm bantları bağlayarak yıllar süren bir araştırmaya imza attılar. Yıllar içerisinde elde edilen veriler, 30 yaşından sonra tırnakların haftalık uzama hızının her yıl yaklaşık olarak yüzde 0,5 oranında azaldığını ortaya çıkardı.

Yani sık sık tırnak kesmek zorunda kalıyor ve tırnaklarınız daha hızlı uzuyorsa; diğer insanlardan daha yavaş bir oranda yaşlanıyor olabilirsiniz!

Yani sık sık tırnak kesmek zorunda kalıyor ve tırnaklarınız daha hızlı uzuyorsa; diğer insanlardan daha yavaş bir oranda yaşlanıyor olabilirsiniz!

Bilim insanlarının bulgularından yola çıkan Dr. Sinclair, tırnak bakımı sırasında dikkat edilecek şeylerle genel sağlık durumumuz hakkında bilgi sahibi olmanın yollarını anlattı.

Tırnaklarınızın ne kadar hızlı uzadığını takip edin!

Tırnaklarınızın ne kadar hızlı uzadığını takip edin!

Dr. Sinclair, tırnaklarını her kestiğinde, son kez ne zaman kestiğini hatırlamaya çalışıyor. Çünkü yaşlandıkça kan dolaşımı da tırnak büyümesi de yavaşlıyor. Tırnak büyümesi ayrıca beslenme düzeni ve hormon seviyeleri ile de ilişkili.

Tırnaklarınızın görünümü de sağlık durumunuz hakkında önemli ipuçları taşıyor!

Tırnaklarınızın görünümü de sağlık durumunuz hakkında önemli ipuçları taşıyor!

Mesela genellikle yaşlılarda görülen tırnak sırtları, yeni hücre üretiminin yavaşlaması anlamına gelir. Fakat gençlerde görüldüğünde çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Dr. Sinclair, bu yüzden tırnak şeklinize ve rengine dikkat etmeniz ve değişiklikleri önemsemeniz konusunda uyarıyor.

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Peki, tırnakta siyah, beyaz lekeler, çizgiler ya da siğiller neye işaret eder?

Peki, tırnakta siyah, beyaz lekeler, çizgiler ya da siğiller neye işaret eder?

  • Tırnağın altındaki siyah noktalar, melanom veya tırnak yatağının altında büyüyen siğillere dikkat! Bunlar cilt kanserlerinin belirtisi olabilir. 

  • Tırnaklardaki beyaz lekeler ve çizgiler ise yeterince çinko, kalsiyum ya da demir almadığınızın habercisi olabilir. Ayrıca mantar enfeksiyonunun da belirtileri arasında yer alır.

  • Tırnakların genişlemesi ve parmak uçlarının yanlarını sarması ise ciddi sorunların habercisi olabilir. Kronik kalp veya akciğer hastalıklarından kaynaklanan düşük oksijen seviyesine ilişkin bir işaret olabilir. 

UYARI: Bu bir sağlık önerisi değildir. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir uzman hekimle görüşün! 

Dünyaca ünlü bir uzun ömür uzmanı olan Dr. Sinclair'in daha önce kurduğu Sağlık ve Yaşam Boyu Araştırma Akademisi'nde yaşlanmayı tersine çevirebileceğini iddia ettiği bir ilaç üzerine çalışmaları da olmuştu.

Dünyaca ünlü bir uzun ömür uzmanı olan Dr. Sinclair'in daha önce kurduğu Sağlık ve Yaşam Boyu Araştırma Akademisi'nde yaşlanmayı tersine çevirebileceğini iddia ettiği bir ilaç üzerine çalışmaları da olmuştu.

Ancak tartışma ve eleştirilere neden olan bu ürün yüzünden Akademi'de bir dizi istifa yaşanmıştı. Sonunda Dr. Sinclair de başkanlık görevinden ayrıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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