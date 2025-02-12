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Dünya’nın İç Çekirdeği Değişiyor! Yavaşladığını Biliyorduk, İç Çekirdeğin Şekil Değiştirdiği de Tespit Edildi!

Dünya’nın İç Çekirdeği Değişiyor! Yavaşladığını Biliyorduk, İç Çekirdeğin Şekil Değiştirdiği de Tespit Edildi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 15:46

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Dünya hakkında bildiklerimizi altüst edebilir! Bugüne dek katı olduğunu bildiğimiz Dünya'nın iç çekirdeğin dış yüzeyi değişiyor. Daha önce yavaşladığı tespit edilen iç çekirdekteki değişimin, zamanla Dünya'nın manyetik alanını nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Dünya'nın merkezinde neler oluyor?

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
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Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışma Dünya'nın iç çekirdeğinin yavaşladığını ve şekil değiştirdiğini gösteriyor! Peki, Dünya'nın merkezinde neler oluyor?

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışma Dünya'nın iç çekirdeğinin yavaşladığını ve şekil değiştirdiğini gösteriyor! Peki, Dünya'nın merkezinde neler oluyor?

10 Şubat'ta Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışma, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü, Cornell Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'nden jeologlar tarafından yürütüldü. Bilim insanları, Dünya'nın 5.150 kilometre derinlerine bulunan katı iç çekirdeği incelediler.

Araştırma verilerine göre, Dünya'nın iç çekirdeğinin yüzeyi tamamen sabit ya da katı değil! Aksine değişiyor...

Araştırma verilerine göre, Dünya'nın iç çekirdeğinin yüzeyi tamamen sabit ya da katı değil! Aksine değişiyor...

Araştırmacılar, 1991 ila 2023 yıllarında Antarktika'nın Güney Sandwich Adaları'nda meydana gelen 121 tekrarlayan deprem çiftinden gelerek Eielson ve Yellowknife alıcı dizisi istasyonlarında kaydedilen sismik dalgaları analiz ettiler. 

Dünya yüzeyinin 5.150 km (3.200 mil) altındaki ve bugüne dek katı olarak düşünülen iç çekirdeği inceleyen araştırmacılar, bazı farklılıklar keşfettiler. Çekirdek kendi ekseni etrafında dönme sürecini tamamladığında aynı konuma döndüğünde bile yüzeyinde farklılıklar oluyor.

Peki, iç çekirdek neden değişiyor?

Peki, iç çekirdek neden değişiyor?

İç çekirdeğin dış yüzeyini değiştiren, dış çekirdekteki hareketler olabilir. Çoğunlukla erimiş demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdeğin akışı nedeniyle iç çekirdek dalgalanıyor ve değişiyor olabilir. 

Daha önce yürütülen benzer bir araştırmada, iç çekirdeğin 2010 yılına kadar Dünya'nın geri kalanından daha hızlı döndüğü, fakat daha sonraki yıllarda yavaşladığı tespit edilmişti. Şimdi iç çekirdeğin yavaşlamanın yanı sıra bir de yapısal olarak değiştiği görüldü. 

3,64 milyon bar basınç ve yaklaşık 6 bin santigrat derece sıcaklıktaki iç çekirdek düşünüldüğü kadar katı olmayabilir. Dahası iç çekirdeğin dış katmanının önceden sanılanın aksine daha yumuşak olabileceği de bir ihtimal gibi görünüyor.

İç çekirdeğin değişmesine neden olan bir diğer etken ise mantonun yoğun kısımları olabilir.

Çalışmanın yazarlarından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden John Vidale, 'Erime noktasında olduğu için yumuşak olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla deforme olması sürpriz değil' diyor.

İç çekirdekteki bu değişim, zaman içerisinde Dünya'nın manyetik alanının nasıl bir değişim göstereceğini de merak etmemize neden oluyor.

İç çekirdekteki bu değişim, zaman içerisinde Dünya'nın manyetik alanının nasıl bir değişim göstereceğini de merak etmemize neden oluyor.

Bu yüzden, zaten yavaşladığını bildiğimiz iç çekirdeğin değişimi ve hareketleri hakkında bilim insaları veri toplamaya devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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