Dünya’nın İç Çekirdeği Değişiyor! Yavaşladığını Biliyorduk, İç Çekirdeğin Şekil Değiştirdiği de Tespit Edildi!

İç çekirdeğin dış yüzeyini değiştiren, dış çekirdekteki hareketler olabilir. Çoğunlukla erimiş demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdeğin akışı nedeniyle iç çekirdek dalgalanıyor ve değişiyor olabilir.

Daha önce yürütülen benzer bir araştırmada, iç çekirdeğin 2010 yılına kadar Dünya'nın geri kalanından daha hızlı döndüğü, fakat daha sonraki yıllarda yavaşladığı tespit edilmişti. Şimdi iç çekirdeğin yavaşlamanın yanı sıra bir de yapısal olarak değiştiği görüldü.

3,64 milyon bar basınç ve yaklaşık 6 bin santigrat derece sıcaklıktaki iç çekirdek düşünüldüğü kadar katı olmayabilir. Dahası iç çekirdeğin dış katmanının önceden sanılanın aksine daha yumuşak olabileceği de bir ihtimal gibi görünüyor.