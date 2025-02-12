Dünya’nın İç Çekirdeği Değişiyor! Yavaşladığını Biliyorduk, İç Çekirdeğin Şekil Değiştirdiği de Tespit Edildi!
Dünya’nın İç Çekirdeği Değişiyor! Yavaşladığını Biliyorduk, İç Çekirdeğin Şekil Değiştirdiği de Tespit Edildi!
Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Dünya hakkında bildiklerimizi altüst edebilir! Bugüne dek katı olduğunu bildiğimiz Dünya'nın iç çekirdeğin dış yüzeyi değişiyor. Daha önce yavaşladığı tespit edilen iç çekirdekteki değişimin, zamanla Dünya'nın manyetik alanını nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki, Dünya'nın merkezinde neler oluyor?
İşte, detaylar...
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Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışma Dünya'nın iç çekirdeğinin yavaşladığını ve şekil değiştirdiğini gösteriyor! Peki, Dünya'nın merkezinde neler oluyor?
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Araştırma verilerine göre, Dünya'nın iç çekirdeğinin yüzeyi tamamen sabit ya da katı değil! Aksine değişiyor...
Peki, iç çekirdek neden değişiyor?
İç çekirdeğin değişmesine neden olan bir diğer etken ise mantonun yoğun kısımları olabilir.
İç çekirdekteki bu değişim, zaman içerisinde Dünya'nın manyetik alanının nasıl bir değişim göstereceğini de merak etmemize neden oluyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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