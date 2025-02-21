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Milli Sörfçü Oğuz Kaan Beğeç, İstanbul Boğazı'nda Kahve İçerek Sörf Yaptı!

Milli Sörfçü Oğuz Kaan Beğeç, İstanbul Boğazı'nda Kahve İçerek Sörf Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 13:19

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Ülkemize gelen Altay Kar Fırtınası ile birlikte, kar yağışı birçok ilde etkisini gösteriyor. İstanbul'da ise karı fırsat bilen vatandaşlar, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlardan biri de milli sörfçü Oğuz Kaan Beğeç'ten geldi.

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Sörf konusunda yeteneklerini bir kez daha sergileyen Miili Beğeç, İstanbul Boğazı'nda kahve içerken sörf yaptı.

Sörf konusunda yeteneklerini bir kez daha sergileyen Miili Beğeç, İstanbul Boğazı'nda kahve içerken sörf yaptı.

Giydiği takım elbise ile dikkat çeken Beğeç, bu anları takipçileriyle paylaşırken, "Kahveler içildi mi?" şeklindeki açıklamasıyla hem gülümsetti, hem de kısa sürede gündem oldu

Giydiği takım elbise ile dikkat çeken Beğeç, bu anları takipçileriyle paylaşırken, "Kahveler içildi mi?" şeklindeki açıklamasıyla hem gülümsetti, hem de kısa sürede gündem oldu

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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