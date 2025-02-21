Milli Sörfçü Oğuz Kaan Beğeç, İstanbul Boğazı'nda Kahve İçerek Sörf Yaptı!

Ülkemize gelen Altay Kar Fırtınası ile birlikte, kar yağışı birçok ilde etkisini gösteriyor. İstanbul'da ise karı fırsat bilen vatandaşlar, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlardan biri de milli sörfçü Oğuz Kaan Beğeç'ten geldi.