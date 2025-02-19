Hayrete Düşürdü: Tiara İsimli Drag Queen, Makyaj Öncesi ve Sonrası Geçirdiği Değişimi Paylaştı

Drag kültürünün en dikkat çekici yönlerinden biri olan makyaj ve kostüm dönüşümü, sosyal medyada gündem oldu. Tiara isimli drag queen, sahne sonrası makyajını ve kostümünü çıkardıktan sonra geçirdiği inanılmaz değişimi takipçileriyle paylaştı.
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Tiara’nın abartılı makyajı ve iddialı kostümleriyle bambaşka biri gibi görünmesi izleyenleri hayrete düşürdü.
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İnanılmaz bir değişim geçiren Tiara, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı ve hepimizi şaşırtmayı başardı.
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