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Mersin’de Dört Veterinerin, Tedavi İçin Kliniğe Getirilen Papağanla Dans Ettiği Anlar Viral Oldu!

Mersin’de Dört Veterinerin, Tedavi İçin Kliniğe Getirilen Papağanla Dans Ettiği Anlar Viral Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 12:53

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Hayvanlar, hayatımıza yalnızca sevimlilikleriyle değil, duygusal ve psikolojik anlamda da büyük katkılar sağlar. Bazen günümüzü pozitif geçirmemizi bile sağlayan bu sevimli dostlar, Mersin’de bir veteriner kliniğinde yaşanan renkli anlarla bir kez daha bunu kanıtladı.

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Dört veteriner, kliniğe tedavi için getirilen bir papağan ile beraber dans etti.

Dört veteriner, kliniğe tedavi için getirilen bir papağan ile beraber dans etti.

Bu eğlenceli ve pozitif anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Bu eğlenceli ve pozitif anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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