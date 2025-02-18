Mersin’de Dört Veterinerin, Tedavi İçin Kliniğe Getirilen Papağanla Dans Ettiği Anlar Viral Oldu!

Hayvanlar, hayatımıza yalnızca sevimlilikleriyle değil, duygusal ve psikolojik anlamda da büyük katkılar sağlar. Bazen günümüzü pozitif geçirmemizi bile sağlayan bu sevimli dostlar, Mersin’de bir veteriner kliniğinde yaşanan renkli anlarla bir kez daha bunu kanıtladı.