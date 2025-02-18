onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adeta Bir Profesyonel! Sesi ve Diksiyonu ile Dikkat Çeken Çocuğun Evin İçerisinde Yaptığı Muhteşem Anons

Adeta Bir Profesyonel! Sesi ve Diksiyonu ile Dikkat Çeken Çocuğun Evin İçerisinde Yaptığı Muhteşem Anons

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 11:50

İçerik Devam Ediyor

Bazı yetenekler, doğuştan insanlara yüklenir ve küçük yaşlardan itibaren kendini gösterir. Adeta geleceğin muhabiri olarak dikkat çeken bir çocuk ise sesi ve diksiyonuyla herkesi etkiledi. Evin içinde yaptığı muhteşem anons, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anlar @makasi_bulan_tv isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ailesinin şaşkın bakışları arasında adeta şov yapan yetenekli çocuk, sanki bir televizyon sunucusuymuş gibi anons yaptı.

Ailesinin şaşkın bakışları arasında adeta şov yapan yetenekli çocuk, sanki bir televizyon sunucusuymuş gibi anons yaptı.

Çocuğun ses tonu ve profesyonel gibi görünen konuşma tarzı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Çocuğun ses tonu ve profesyonel gibi görünen konuşma tarzı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın