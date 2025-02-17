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Almanya'da Bozuk Parayla Çalışan 2 Kişilik Kabin Disko Deneyimi!

Almanya'da Bozuk Parayla Çalışan 2 Kişilik Kabin Disko Deneyimi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 23:50

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Diskolar, genellikle geniş ve kalabalık mekanlar olarak bilinse de Almanya’da oldukça farklı bir versiyonu dikkat çekti. Bozuk parayla çalışan 2 kişilik kabin diskoyu deneyimleyen gençler, bu eğlenceli anları kameraya aldı. Video, @tunawrld isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Almanya’daki kabin diskoyu deneyimleyen gençler, kıs sürede eğlenceyi doruklarda yaşadılar.

Almanya’daki kabin diskoyu deneyimleyen gençler, kıs sürede eğlenceyi doruklarda yaşadılar.

O anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki, sizce bu konsept Türkiye’ye de gelmeli mi?

O anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki, sizce bu konsept Türkiye’ye de gelmeli mi?

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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