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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Olan Sevgisini Farklı Bir Yolla Gösterdi: Alnına Gözlerini Dövme Yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Olan Sevgisini Farklı Bir Yolla Gösterdi: Alnına Gözlerini Dövme Yaptırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 23:34

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de geniş bir kitle tarafından sevgi ve bağlılıkla anılan bir lider. Ona duyulan sevgi kimi zaman çeşitli yöntemlerle dışa vurulurken, bir vatandaşın tercihi ise oldukça dikkat çekti.

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Erdoğan’a olan sevgisini vücuduna kazımak isteyen bir kişi, ilginç bir yola başvurdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözlerini alnına dövme olarak yaptırdı.

Erdoğan’a olan sevgisini vücuduna kazımak isteyen bir kişi, ilginç bir yola başvurdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözlerini alnına dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi görerek gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi görerek gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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