Atatürk’ün Fransa Sözlüğünden Türkleri Aşağıladığı Gerekçesiyle Bir Tabiri Kaldırttığını Biliyor muydunuz?

Ancak Atatürk, bu açıklamayı yeterli bulmadı ve “O halde yarın İstanbul’daki tüm kiliselere kilit vuruyorum” dedi. Büyükelçi, paniğe kapılarak bunun protesto edileceğini belirtince Atatürk, kendisini kibarca yemeğin sonuna kadar uğurladı.