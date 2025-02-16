Atatürk’ün Fransa Sözlüğünden Türkleri Aşağıladığı Gerekçesiyle Bir Tabiri Kaldırttığını Biliyor muydunuz?

Atatürk’ün, ünlü Fransız sözlüğü Larousse'un 1931 baskısında Türkleri aşağılayan bir ifadeyi kaldırttığını biliyor muydunuz? İşte ulusal onuru korumak adına verdiği o kararlı mücadele...
Fransa’nın prestijli sözlüğü Larousse’un 1931 baskısında “Décapiter” kelimesinin karşısında “boynunu vurmak” anlamının yanı sıra, skandal bir tanım daha yer alıyordu: “Kazığa oturtmak.” Dahası, örnek cümlede “Türkler bugün bile esirlerini kazığa oturturlar” ifadesi bulunuyordu. Atatürk bu ifadeyi öğrendiğinde derhal harekete geçti.
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Fransız Büyükelçisini bir akşam yemeğine davet eden Atatürk, sohbet sırasında elçiye sözlükteki bu kelimenin anlamını sordu ve örnek cümleyi okumasını istedi.
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Ertesi gün, Fransız hükümeti olayın büyümemesi için hızla harekete geçti ve söz konusu ifadeyi sözlükten kaldırttı.
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