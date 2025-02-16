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Atatürk’ün Fransa Sözlüğünden Türkleri Aşağıladığı Gerekçesiyle Bir Tabiri Kaldırttığını Biliyor muydunuz?

Atatürk’ün Fransa Sözlüğünden Türkleri Aşağıladığı Gerekçesiyle Bir Tabiri Kaldırttığını Biliyor muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 22:27

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Atatürk’ün, ünlü Fransız sözlüğü Larousse'un 1931 baskısında Türkleri aşağılayan bir ifadeyi kaldırttığını biliyor muydunuz? İşte ulusal onuru korumak adına verdiği o kararlı mücadele...

Fransa’nın prestijli sözlüğü Larousse’un 1931 baskısında “Décapiter” kelimesinin karşısında “boynunu vurmak” anlamının yanı sıra, skandal bir tanım daha yer alıyordu: “Kazığa oturtmak.” Dahası, örnek cümlede “Türkler bugün bile esirlerini kazığa oturturlar” ifadesi bulunuyordu. Atatürk bu ifadeyi öğrendiğinde derhal harekete geçti.

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Fransız Büyükelçisini bir akşam yemeğine davet eden Atatürk, sohbet sırasında elçiye sözlükteki bu kelimenin anlamını sordu ve örnek cümleyi okumasını istedi.

Fransız Büyükelçisini bir akşam yemeğine davet eden Atatürk, sohbet sırasında elçiye sözlükteki bu kelimenin anlamını sordu ve örnek cümleyi okumasını istedi.

Ancak Atatürk, bu açıklamayı yeterli bulmadı ve “O halde yarın İstanbul’daki tüm kiliselere kilit vuruyorum” dedi. Büyükelçi, paniğe kapılarak bunun protesto edileceğini belirtince Atatürk, kendisini kibarca yemeğin sonuna kadar uğurladı.

Ertesi gün, Fransız hükümeti olayın büyümemesi için hızla harekete geçti ve söz konusu ifadeyi sözlükten kaldırttı.

Ertesi gün, Fransız hükümeti olayın büyümemesi için hızla harekete geçti ve söz konusu ifadeyi sözlükten kaldırttı.

Ulu Önder'in bu kararlı tutumu, Türk milletinin uluslararası itibarı için verdiği mücadelelerden biri olarak tarihe geçti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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