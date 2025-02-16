Bir TikTok Kullanıcısı Canlandırdı: Paketli Gıdalar İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz paketli gıdaların insan olsaydı nasıl gözükebileceğini hiç merak ettiniz mi? @emrekahhraman isimli TikTok kullanıcısı, bu ilginç soruyu takipçileri için mizahi bir şekilde canlandırarak büyük beğeni topladı.
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Gıda paketlerini, hem dış görünüşlerine hem de sıkça tüketen insan profillerine göre yorumlayan sosyal medya kullanıcısı, mizah dolu bir video ile izleyenleri gülümsetti.
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Sıkça gördüğümüz gıdalar, esprili bir şekilde canlandırıldı ve binlerce beğeni alan bu yaratıcı içerik, kısa sürede viral oldu.
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gördüğüm en saçma içeriklerden biri ,yorulmadan yapmışlar bir de o vakitlerini kitap okumaya sanata falan harcasalardi