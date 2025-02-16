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Bir TikTok Kullanıcısı Canlandırdı: Paketli Gıdalar İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Bir TikTok Kullanıcısı Canlandırdı: Paketli Gıdalar İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 17:29

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Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz paketli gıdaların insan olsaydı nasıl gözükebileceğini hiç merak ettiniz mi? @emrekahhraman isimli TikTok kullanıcısı, bu ilginç soruyu takipçileri için mizahi bir şekilde canlandırarak büyük beğeni topladı.

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Gıda paketlerini, hem dış görünüşlerine hem de sıkça tüketen insan profillerine göre yorumlayan sosyal medya kullanıcısı, mizah dolu bir video ile izleyenleri gülümsetti.

Gıda paketlerini, hem dış görünüşlerine hem de sıkça tüketen insan profillerine göre yorumlayan sosyal medya kullanıcısı, mizah dolu bir video ile izleyenleri gülümsetti.

Sıkça gördüğümüz gıdalar, esprili bir şekilde canlandırıldı ve binlerce beğeni alan bu yaratıcı içerik, kısa sürede viral oldu.

Sıkça gördüğümüz gıdalar, esprili bir şekilde canlandırıldı ve binlerce beğeni alan bu yaratıcı içerik, kısa sürede viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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gördüğüm en saçma içeriklerden biri ,yorulmadan yapmışlar bir de o vakitlerini kitap okumaya sanata falan harcasalardi