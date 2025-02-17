Adeta Mest Oldu: Hayatında İlk Defa Birisinden Hediye Alan Gencin Tarifsiz Mutluluğu!

Hediye almanın heyecanı, unutulmaz duygulardan biridir. Hele ki hayatında ilk defa biri sana hediye alıyorsa, o anın duygusu tarif edilemez. Bu duyguyu yaşayan bir genç, kız arkadaşından aldığı plaka hediyesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Gülümseyerek heyecanını paylaşan gencin o anları, @erdincerdl isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.