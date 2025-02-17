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Adeta Mest Oldu: Hayatında İlk Defa Birisinden Hediye Alan Gencin Tarifsiz Mutluluğu!

Adeta Mest Oldu: Hayatında İlk Defa Birisinden Hediye Alan Gencin Tarifsiz Mutluluğu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 20:19

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Hediye almanın heyecanı, unutulmaz duygulardan biridir. Hele ki hayatında ilk defa biri sana hediye alıyorsa, o anın duygusu tarif edilemez. Bu duyguyu yaşayan bir genç, kız arkadaşından aldığı plaka hediyesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Gülümseyerek heyecanını paylaşan gencin o anları, @erdincerdl isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hediye karşısında şaşkınlık ve sevincini gizleyemeyen genç, tepkisini her anlamda belli etti.

Hediye karşısında şaşkınlık ve sevincini gizleyemeyen genç, tepkisini her anlamda belli etti.

İlk hediyesini alan genç ve sevgilisinin mutlu anları izleyenleri hem gülümsetti, hem de duygulandırdı.

İlk hediyesini alan genç ve sevgilisinin mutlu anları izleyenleri hem gülümsetti, hem de duygulandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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