Sevgilisini Test Etmek İstedi: "Ben Senin Kızlara Neden Baktığını Buldum" Diyerek Ters Köşe Yaptı

İlişkilerde şakalaşmak, çiftler arasındaki bağı güçlendirirken eğlenceli anlar yaşanmasını da sağlar. Ancak bazen bu şakalar beklenmedik tepkilere yol açabilir. O anlardan biri @evomotovlog isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Videoda sevgilisine hem şaka yapmak hem de onu test etmek isteyen bir kadın, "Ben senin kızlara neden baktığını buldum!" diyerek sevgilisine ters köşe yaptı.
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Kadın, erkek arkadaşına hiç de yumuşak sayılmayacak bir tepki vererek bıçak çekti ve "Keserim seni!" dedi. O anlar gündem oldu.
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