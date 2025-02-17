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Sevgilisini Test Etmek İstedi: "Ben Senin Kızlara Neden Baktığını Buldum" Diyerek Ters Köşe Yaptı

Sevgilisini Test Etmek İstedi: "Ben Senin Kızlara Neden Baktığını Buldum" Diyerek Ters Köşe Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 16:32

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İlişkilerde şakalaşmak, çiftler arasındaki bağı güçlendirirken eğlenceli anlar yaşanmasını da sağlar. Ancak bazen bu şakalar beklenmedik tepkilere yol açabilir. O anlardan biri @evomotovlog isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Videoda sevgilisine hem şaka yapmak hem de onu test etmek isteyen bir kadın, "Ben senin kızlara neden baktığını buldum!" diyerek sevgilisine ters köşe yaptı.

Videoda sevgilisine hem şaka yapmak hem de onu test etmek isteyen bir kadın, "Ben senin kızlara neden baktığını buldum!" diyerek sevgilisine ters köşe yaptı.

Kadın, erkek arkadaşına hiç de yumuşak sayılmayacak bir tepki vererek bıçak çekti ve "Keserim seni!" dedi. O anlar gündem oldu.

Kadın, erkek arkadaşına hiç de yumuşak sayılmayacak bir tepki vererek bıçak çekti ve "Keserim seni!" dedi. O anlar gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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