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Motosiklet Sürücüsünden Trafik Polisine Sevgililer Günü Sürprizi!

Motosiklet Sürücüsünden Trafik Polisine Sevgililer Günü Sürprizi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 21:38

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Sevgililer Günü, sadece romantik ilişkilerde değil, her alanda sevgi ve nezaketin paylaşılmasıyla anlam kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, bu özel günün en iç ısıtan anlarından birini gözler önüne serdi. O anlar @motorealss isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Bir motosiklet sürücüsü, kendisinden ehliyet isteyen trafik polisine sürpriz yaparak, motosikletinde bulunan çiçeği hediye etti.

Bir motosiklet sürücüsü, kendisinden ehliyet isteyen trafik polisine sürpriz yaparak, motosikletinde bulunan çiçeği hediye etti.

Beklenmedik bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşayan polis memuru, sürücüyle samimi bir diyalog kurarken, o anlar izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Beklenmedik bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşayan polis memuru, sürücüyle samimi bir diyalog kurarken, o anlar izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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