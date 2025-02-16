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Dayı Olmaya Hazırlanan Genç, Yeğenine Olan Düşkünlüğünü Aldığı Hediyelerle Kanıtladı!

Dayı Olmaya Hazırlanan Genç, Yeğenine Olan Düşkünlüğünü Aldığı Hediyelerle Kanıtladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 19:40

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Dayılık, sadece kan bağından ibaret değil, aynı zamanda derin bir güven duygusu, eğlenceli anlar ve öğütlerle de şekillenir. Dayı olmayı heyecanla bekleyen bir genç, doğacak yeğenine olan sevgisini ve düşkünlüğünü net bir şekilde göstermek istedi. Görüntüler, TikTok’ta @zynpmeltem adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Henüz dünyaya gelmeden yeğenine olan sevgisini sembolize etmek isteyen genç, üzerinde “dayı” kelimesi bulunan 8 tane badi satın aldı.

Henüz dünyaya gelmeden yeğenine olan sevgisini sembolize etmek isteyen genç, üzerinde “dayı” kelimesi bulunan 8 tane badi satın aldı.

Genç, yeğenine olan sevgisini ve dayı olma yolundaki heyecanını, bu alışverişle açıkça ifade etti. Bu duygusal ve eğlenceli video, kısa sürede minyonlarca izlenme aldı.

Genç, yeğenine olan sevgisini ve dayı olma yolundaki heyecanını, bu alışverişle açıkça ifade etti. Bu duygusal ve eğlenceli video, kısa sürede minyonlarca izlenme aldı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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