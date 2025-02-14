Sokak Fotoğrafçısı Ediz Özcan, 14 Şubat’ta Metroda Seyahat Eden Bir Kadının Önüne Masa Kurdu!

Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin ön plana çıktığı özel bir gün olarak kutlanırken, İstanbul’da ilginç bir sürpriz yaşandı. Fotoğrafçı Ediz Özcan, 14 Şubat’a özel olarak metroda oturan bir kadına sürpriz yapmak istedi ve yanında bir yemek masası kurdu.