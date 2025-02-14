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Sokak Fotoğrafçısı Ediz Özcan, 14 Şubat’ta Metroda Seyahat Eden Bir Kadının Önüne Masa Kurdu!

Sokak Fotoğrafçısı Ediz Özcan, 14 Şubat’ta Metroda Seyahat Eden Bir Kadının Önüne Masa Kurdu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 17:16

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Sevgililer Günü, aşkın ve romantizmin ön plana çıktığı özel bir gün olarak kutlanırken, İstanbul’da ilginç bir sürpriz yaşandı. Fotoğrafçı Ediz Özcan, 14 Şubat’a özel olarak metroda oturan bir kadına sürpriz yapmak istedi ve yanında bir yemek masası kurdu.

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İlk başta şaşıran kadın, kısa süre içinde Özcan’a eşlik etmeye başladı ve ortaya samimi anlar çıktı.

İlk başta şaşıran kadın, kısa süre içinde Özcan’a eşlik etmeye başladı ve ortaya samimi anlar çıktı.

Ediz Özcan’ın Sevgililer Günü için hazırladığı bu sürpriz, metroda beklenmedik bir romantik an yaratarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ediz Özcan’ın Sevgililer Günü için hazırladığı bu sürpriz, metroda beklenmedik bir romantik an yaratarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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