Bir Havayolu Şirketinde Çalışan Hostes, İşinin Ayrıcalıklarını Paylaştı!

Yurtdışında bir havayolu şirketinde çalışan @simjiben isimli TikTok kullanıcısı, işinin sunduğu ayrıcalıkları anlattığı videosuyla gündem oldu. “Hava garsonu dedikleri işimde şirketin bana sundukları” sözleriyle başlayan videoda, şirketin çalışanlarına sağladığı avantajlardan bahsetti.
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Hostes, sunulan imkanlar arasında şirket tarafından verilen telefon, Dubai’de ücretsiz konaklama ve altı haneli maaşın yer aldığını belirtti.
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Birçok kişi, hosteslik mesleğinin avantajlarını tartışırken, bazıları bu şartlarda çalışmayı hayal ettiğini ifade etti. Peki siz, böyle imkanlar sunan bir şirkette çalışmak ister miydiniz?
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