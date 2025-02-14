Bir Havayolu Şirketinde Çalışan Hostes, İşinin Ayrıcalıklarını Paylaştı!

Yurtdışında bir havayolu şirketinde çalışan @simjiben isimli TikTok kullanıcısı, işinin sunduğu ayrıcalıkları anlattığı videosuyla gündem oldu. “Hava garsonu dedikleri işimde şirketin bana sundukları” sözleriyle başlayan videoda, şirketin çalışanlarına sağladığı avantajlardan bahsetti.