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Bir Havayolu Şirketinde Çalışan Hostes, İşinin Ayrıcalıklarını Paylaştı!

Bir Havayolu Şirketinde Çalışan Hostes, İşinin Ayrıcalıklarını Paylaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 11:17

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Yurtdışında bir havayolu şirketinde çalışan @simjiben isimli TikTok kullanıcısı, işinin sunduğu ayrıcalıkları anlattığı videosuyla gündem oldu. “Hava garsonu dedikleri işimde şirketin bana sundukları sözleriyle başlayan videoda, şirketin çalışanlarına sağladığı avantajlardan bahsetti.

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Hostes, sunulan imkanlar arasında şirket tarafından verilen telefon, Dubai’de ücretsiz konaklama ve altı haneli maaşın yer aldığını belirtti.

Hostes, sunulan imkanlar arasında şirket tarafından verilen telefon, Dubai’de ücretsiz konaklama ve altı haneli maaşın yer aldığını belirtti.

Birçok kişi, hosteslik mesleğinin avantajlarını tartışırken, bazıları bu şartlarda çalışmayı hayal ettiğini ifade etti. Peki siz, böyle imkanlar sunan bir şirkette çalışmak ister miydiniz?

Birçok kişi, hosteslik mesleğinin avantajlarını tartışırken, bazıları bu şartlarda çalışmayı hayal ettiğini ifade etti. Peki siz, böyle imkanlar sunan bir şirkette çalışmak ister miydiniz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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