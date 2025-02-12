Mont Almak İçin Yaratıcı Yöntem: Ailesine Sunum Yaparak İkna Etmeye Çalıştı!

Havaların soğumasıyla birlikte mont ihtiyacı da artarken, bir genç beğendiği montu ailesinin alması için yaratıcı bir yol denedi. Ailesini ikna etmek amacıyla detaylı bir sunum hazırlayan genç, televizyona bağladığı slaytlarla neden bu montu alması gerektiğini anlattı. O anlar, @bernatprk isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Salonda ailesinin karşısına geçen genç, slaytlar eşliğinde montun özelliklerini detaylı bir şekilde açıkladı.
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Montun kalitesi, uzun ömürlü kullanımı, hava koşullarına uygunluğu ve fiyat-performans değerlendirmesi gibi konulara değinen genç, sunumunu oldukça profesyonel bir şekilde gerçekleştirdi.
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ailesiyle sıcak samimi ilişkisi olan herkes çok şanslı...bence montu da haketmiş 😁
en azından diğerleri gibi iphone için annesinin arabasını sattırmıyor