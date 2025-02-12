Mont Almak İçin Yaratıcı Yöntem: Ailesine Sunum Yaparak İkna Etmeye Çalıştı!

Havaların soğumasıyla birlikte mont ihtiyacı da artarken, bir genç beğendiği montu ailesinin alması için yaratıcı bir yol denedi. Ailesini ikna etmek amacıyla detaylı bir sunum hazırlayan genç, televizyona bağladığı slaytlarla neden bu montu alması gerektiğini anlattı. O anlar, @bernatprk isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.