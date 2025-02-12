Yomra Belediyesi’nden Miniklere Kar Sürprizi: Başkan Mustafa Bıyık Kamyonla Kar Getirdi

Kaynak: https://www.iha.com.tr/trabzon-haberl...
Trabzon’un Yomra ilçesinde ilçe merkezine kar yağmamasına rağmen anaokulu öğrencileri için unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından miniklerin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kamyonlarla okul bahçesine getirilen kar, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
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Okul bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılayan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.
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Öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Başkan Bıyık da bu anlara tanıklık etti.
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