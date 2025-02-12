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Yomra Belediyesi’nden Miniklere Kar Sürprizi: Başkan Mustafa Bıyık Kamyonla Kar Getirdi

Yomra Belediyesi’nden Miniklere Kar Sürprizi: Başkan Mustafa Bıyık Kamyonla Kar Getirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 10:39

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Trabzon’un Yomra ilçesinde ilçe merkezine kar yağmamasına rağmen anaokulu öğrencileri için unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından miniklerin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kamyonlarla okul bahçesine getirilen kar, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/trabzon-haberl...
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Okul bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılayan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

Okul bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılayan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Başkan Bıyık da bu anlara tanıklık etti.

Öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Başkan Bıyık da bu anlara tanıklık etti.

Çocukların kar talebini yerine getirdiklerini belirten Mustafa Bıyık, “Okullarının bahçesine kar yağmadığı için üzülerek bizden kar talep eden evlatlarımız için gerekeni yaptık. Onların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk” diye konuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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