1991’de Vatandaşların Karla Mücadelesi: TRT Arşiv’den Nostaljik Görüntüler!

1990’lı yıllarda karlı hava şartlarıyla mücadele, günümüz teknolojilerine kıyasla daha geleneksel yöntemlerle yapılıyordu. Kar küreme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollar açılmaya çalışılırken, kar lastikleri yerine zincir kullanımı yaygındı. Toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, vatandaşlar küreklerle yollarını temizlemek zorunda kalıyordu. Geçmişin zorlu kış şartlarını hatırlatan arşiv görüntüleri, TRT Arşiv tarafından yeniden paylaşıldı.
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1991 yılında çekilen videoda, karlı yollarda mahsur kalan vatandaşlarla yapılan röportajlar ve insanların karla mücadele çabaları yer aldı.
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Dönemin sert kış şartlarını gözler önüne seren bu nostaljik kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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