1991’de Vatandaşların Karla Mücadelesi: TRT Arşiv’den Nostaljik Görüntüler!

1990’lı yıllarda karlı hava şartlarıyla mücadele, günümüz teknolojilerine kıyasla daha geleneksel yöntemlerle yapılıyordu. Kar küreme araçları ve tuzlama çalışmalarıyla yollar açılmaya çalışılırken, kar lastikleri yerine zincir kullanımı yaygındı. Toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, vatandaşlar küreklerle yollarını temizlemek zorunda kalıyordu. Geçmişin zorlu kış şartlarını hatırlatan arşiv görüntüleri, TRT Arşiv tarafından yeniden paylaşıldı.