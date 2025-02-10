Kayseri’de Baba-Oğul Kardan Otomobil Yaptı: “Tek Kusuru Güneşi Görünce Eriyor”

Kayseri’de etkili olan kar yağışının ardından Abdurrahman Gezer ve oğlu Abdullah Gezer, hayal güçlerini kullanarak evlerinin önüne kardan otomobil yaptı. Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak’ta yaşayan baba-oğul, 4 gün süren uğraşın ardından ortaya gerçek bir otomobili andıran dev bir kardan araba çıkardı.