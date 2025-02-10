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Kayseri’de Baba-Oğul Kardan Otomobil Yaptı: “Tek Kusuru Güneşi Görünce Eriyor”

Kayseri’de Baba-Oğul Kardan Otomobil Yaptı: “Tek Kusuru Güneşi Görünce Eriyor”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 16:26

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Kayseri’de etkili olan kar yağışının ardından Abdurrahman Gezer  ve oğlu Abdullah Gezer, hayal güçlerini kullanarak evlerinin önüne kardan otomobil yaptı. Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak’ta yaşayan baba-oğul, 4 gün süren uğraşın ardından ortaya gerçek bir otomobili andıran dev bir kardan araba çıkardı.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
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Abdurrahman Gezer, yaptıkları otomobili esprili bir dille anlatarak, “Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok, kazası yok. Tek bir kusuru var, güneşi görünce utancından eriyor” diyerek gülümsetti.

Abdurrahman Gezer, yaptıkları otomobili esprili bir dille anlatarak, “Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok, kazası yok. Tek bir kusuru var, güneşi görünce utancından eriyor” diyerek gülümsetti.

Mahalle sakinleri de kardan otomobile büyük ilgi gösterirken, bazıları fotoğraf çektirerek bu ilginç çalışmayı ölümsüzleştirdi.

Mahalle sakinleri de kardan otomobile büyük ilgi gösterirken, bazıları fotoğraf çektirerek bu ilginç çalışmayı ölümsüzleştirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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