Kayseri’de Baba-Oğul Kardan Otomobil Yaptı: “Tek Kusuru Güneşi Görünce Eriyor”

Kaynak: https://www.dha.com.tr/yerel-haberler...
Kayseri’de etkili olan kar yağışının ardından Abdurrahman Gezer ve oğlu Abdullah Gezer, hayal güçlerini kullanarak evlerinin önüne kardan otomobil yaptı. Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak’ta yaşayan baba-oğul, 4 gün süren uğraşın ardından ortaya gerçek bir otomobili andıran dev bir kardan araba çıkardı.
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Abdurrahman Gezer, yaptıkları otomobili esprili bir dille anlatarak, “Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok, kazası yok. Tek bir kusuru var, güneşi görünce utancından eriyor” diyerek gülümsetti.
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Mahalle sakinleri de kardan otomobile büyük ilgi gösterirken, bazıları fotoğraf çektirerek bu ilginç çalışmayı ölümsüzleştirdi.
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