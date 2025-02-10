Sosyal Medyada Tanışıp Evlenmişti, Şimdi Arabada Yaşıyor: Necdet Tilif’in Hayatını Kabusa Döndü

Antalya’da yaşayan 62 yaşındaki Necdet Tilif, sosyal medyada tanışıp evlendiği eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabasında yaşamak zorunda kaldı. Eşi Z.T.'nin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ve sürekli şikâyette bulunduğunu belirten Tilif, eşinin yasayı suistimal ettiğini ve kendisini aldattığını iddia etti.

Dört yıl önce Facebook üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenen Tilif’in hayatı, evliliğinin 10. gününde tamamen değişti. Eşinin evin tapusunu üzerine almak istemesiyle başlayan tartışmaların, Z.T.'nin Ankara’da aldığı bir darp raporu nedeniyle Tilif’in 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandığını öne sürdü.