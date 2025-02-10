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Sosyal Medyada Tanışıp Evlenmişti, Şimdi Arabada Yaşıyor: Necdet Tilif’in Hayatını Kabusa Döndü

Sosyal Medyada Tanışıp Evlenmişti, Şimdi Arabada Yaşıyor: Necdet Tilif’in Hayatını Kabusa Döndü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 14:54

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Antalya’da yaşayan 62 yaşındaki Necdet Tilif, sosyal medyada tanışıp evlendiği eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabasında yaşamak zorunda kaldı. Eşi Z.T.'nin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ve sürekli şikâyette bulunduğunu belirten Tilif, eşinin yasayı suistimal ettiğini ve kendisini aldattığını iddia etti.

Dört yıl önce Facebook üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenen Tilif’in hayatı, evliliğinin 10. gününde tamamen değişti. Eşinin evin tapusunu üzerine almak istemesiyle başlayan tartışmaların, Z.T.'nin Ankara’da aldığı bir darp raporu nedeniyle Tilif’in 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandığını öne sürdü.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/video-sosyal-m...
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Sicilinin temiz olması nedeniyle cezasının ertelendiğini söyleyen Tilif, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist bir insanım ama eşim 4 yıldır hayatımı zehir etti" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Sicilinin temiz olması nedeniyle cezasının ertelendiğini söyleyen Tilif, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist bir insanım ama eşim 4 yıldır hayatımı zehir etti" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 4 aydır arabasında yaşamını sürdüren ve komşularının yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışan Necdet Tilif, yetkililerden destek bekliyor.

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 4 aydır arabasında yaşamını sürdüren ve komşularının yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışan Necdet Tilif, yetkililerden destek bekliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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