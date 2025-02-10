Türklerin Samimiyeti Bir Kez Daha Kanıtlandı: Alman Kadının Yorumu Gündem Oldu

Türklerin misafirperverliği ve içtenliği dünya çapında bilinen bir özellik. Türkiye’yi ziyaret eden turistler de genellikle bu sıcaklığı dile getiriyor. Son olarak, Almanya’da yapılan bir sokak röportajında bir Alman kadının Türkler hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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@gurbethabertr isimli TikTok hesabından paylaşılan videoda, kadına Almanya’da yaşayan Türkler hakkındaki düşünceleri soruldu.
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Alman kadın ise hiç tereddüt etmeden, “Türkler, Almanlardan daha iyiler. Daha samimiler. Gerçekten yardımcı oluyorlar.” yanıtını vererek Türklerin samimiyetini gözler önüne serdi.
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