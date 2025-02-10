Anette Inselberg’in 'Borç Silme Ritüeli' Mizahşörlerin Diline Düştü!

Kişisel gelişim ve spiritüel konular üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Anette Inselberg, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Evlerin enerjisini temizleme ve bolluk-bereket ritüelleriyle sık sık gündeme gelen Inselberg, Instagram hesabı üzerinden yaptığı “borç silme ritüeli” ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.