Anette Inselberg’in 'Borç Silme Ritüeli' Mizahşörlerin Diline Düştü!

Kişisel gelişim ve spiritüel konular üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Anette Inselberg, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Evlerin enerjisini temizleme ve bolluk-bereket ritüelleriyle sık sık gündeme gelen Inselberg, Instagram hesabı üzerinden yaptığı “borç silme ritüeli” ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Inselberg'in paylaşımına göre, birkaç soğan kabuğu ve borç faturaları yanmaz bir yüzeye konulup, “Bütün borçlarım bitti, alacaklarım geldi, tüm bilinçaltı kayıtlarımda kıtlık bilincini iptal ediyorum” sözleri eşliğinde yakılmalı.
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Inselberg, bu ritüelin borçlardan kurtulmaya yardımcı olacağını öne sürdü. Ancak bu paylaşım, sosyal medyada mizah konusu oldu ve birçok kişi borçları ödemek için faturaların yakılmasını öneren bu ritüeli tiye aldı.
Borç silme ritüeli için👇📹
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