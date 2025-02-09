Kahve Tonu İstedi Kızıl Oldu! Saç Boyası Değiştirilen Kadın İsyan Etti

Saç boyası, kadınlar için sadece bir renk değişimi değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin ve yenilenmenin bir yolu olarak görülür. Ancak son dönemde marketlerde saç boyalarının kutularının açılarak renklerinin değiştirildiği vakalar artmaya başladı. Bunu bir şaka olarak gören bazı kişiler, saç boyalarının içeriklerini karıştırarak saçını boyamak isteyenleri zor durumda bırakıyor.
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Bu durumu yaşayan bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda büyük bir tepki gösterdi. Kahve tonu için marketten saç boyası alan kadın, boyayı uyguladıktan sonra saçlarının kızıl olduğunu fark etti.
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Kendi isteği dışında saç renginin değişmesine sinirlenen kadın, “Boyamı değiştiren aptal seni bulacağım!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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