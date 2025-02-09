90’lar Düğünlerine Nostaljik Bir Yolculuk: Abartılı Makyaj ve Saç Modeliyle 90'lar Akraba Düğünü!

90’larda düğünler, gelenekselin ve modernin birleştiği renkli etkinliklerdi. Gelin ve damatların geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra, abartılı makyajlar ve dikkat çekici saç modelleri de o dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. İçerik üreticisi @nursenkrynz, 90’lar akraba düğünlerine nasıl hazırlandığını canlandırdı.