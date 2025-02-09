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90’lar Düğünlerine Nostaljik Bir Yolculuk: Abartılı Makyaj ve Saç Modeliyle 90'lar Akraba Düğünü!

90’lar Düğünlerine Nostaljik Bir Yolculuk: Abartılı Makyaj ve Saç Modeliyle 90'lar Akraba Düğünü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 19:58

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90’larda düğünler, gelenekselin ve modernin birleştiği renkli etkinliklerdi. Gelin ve damatların geleneksel kıyafetlerinin yanı sıra, abartılı makyajlar ve dikkat çekici saç modelleri de o dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. İçerik üreticisi @nursenkrynz, 90’lar akraba düğünlerine nasıl hazırlandığını canlandırdı.

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Abartılı bir makyajla başlayan süreç, simli bir saç modeliyle tamamlandı.

Abartılı bir makyajla başlayan süreç, simli bir saç modeliyle tamamlandı.

@nursenkrynz, kıyafet seçimiyle de 90'ların ruhunu yansıtarak takipçilerine nostalji yaşattı.

@nursenkrynz, kıyafet seçimiyle de 90'ların ruhunu yansıtarak takipçilerine nostalji yaşattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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