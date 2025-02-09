Kuzeninin İlk Reglini Kutlamak İçin Parti Düzenledi: "Bizde Adet Böyle"

Türk toplumunda genellikle regl olmak sessizce karşılanan bir durumken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı bu algıyı değiştirdi. TikTok’ta @kafamagöre isimli kullanıcı, küçük kuzeninin ilk reglini pasta keserek kutladığı anları paylaştı.