Kuzeninin İlk Reglini Kutlamak İçin Parti Düzenledi: "Bizde Adet Böyle"

Türk toplumunda genellikle regl olmak sessizce karşılanan bir durumken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı bu algıyı değiştirdi. TikTok’ta @kafamagöre isimli kullanıcı, küçük kuzeninin ilk reglini pasta keserek kutladığı anları paylaştı.
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Pastanın üzerine “Bizde adet böyle” yazdıran içerik üreticisi, bu özel anı kutlamanın utanılacak bir şey olmadığını vurguladı.
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Videoya, “Biz regl olduğumuz için utandırılmış olabiliriz ama küçük kuzenimiz regl olduğunun kutlandığını hatırlayacak” notunu ekleyen kullanıcı, toplumsal bir mesaj da verdi.
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