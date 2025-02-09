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Kuzeninin İlk Reglini Kutlamak İçin Parti Düzenledi: "Bizde Adet Böyle"

Kuzeninin İlk Reglini Kutlamak İçin Parti Düzenledi: "Bizde Adet Böyle"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 17:33

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Türk toplumunda genellikle regl olmak sessizce karşılanan bir durumken, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı bu algıyı değiştirdi. TikTok’ta @kafamagöre isimli kullanıcı, küçük kuzeninin ilk reglini pasta keserek kutladığı anları paylaştı.

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Pastanın üzerine “Bizde adet böyle” yazdıran içerik üreticisi, bu özel anı kutlamanın utanılacak bir şey olmadığını vurguladı.

Pastanın üzerine “Bizde adet böyle” yazdıran içerik üreticisi, bu özel anı kutlamanın utanılacak bir şey olmadığını vurguladı.

Videoya, “Biz regl olduğumuz için utandırılmış olabiliriz ama küçük kuzenimiz regl olduğunun kutlandığını hatırlayacak” notunu ekleyen kullanıcı, toplumsal bir mesaj da verdi.

Videoya, “Biz regl olduğumuz için utandırılmış olabiliriz ama küçük kuzenimiz regl olduğunun kutlandığını hatırlayacak” notunu ekleyen kullanıcı, toplumsal bir mesaj da verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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