Özgür Uysal'dan Esprili Regl Yorumu: "Erkekler Parasız Kalınca Regl Oluyor"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFncj3...
YouTube'da yayınlanan İnce İşler programına bu hafta içerik üreticisi Mehtap Algül konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Özgür Uysal’ın regl üzerine yaptığı esprili yorum dikkat çekti. Erkeklerin de regl dönemleri olduğunu söyleyen Uysal, durumu mizahi bir şekilde ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınlar için çoğu zaman zorlu geçen regl döneminin erkeklerde de yaşandığını iddia eden Uysal, “Mesela parasız kaldıklarında regl oluyorlar” diyerek konuyu mizahi bir dille ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklerin, maddi sıkıntıya düştüklerinde tıpkı kadınların regl dönemindeki gibi duygusal dalgalanmalar yaşadığını belirten Uysal’ın sözleri, hem Mehtap Algül’ü hem de izleyenleri güldürdü.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın