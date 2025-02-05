Özgür Uysal'dan Esprili Regl Yorumu: "Erkekler Parasız Kalınca Regl Oluyor"

YouTube'da yayınlanan İnce İşler programına bu hafta içerik üreticisi Mehtap Algül konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Özgür Uysal’ın regl üzerine yaptığı esprili yorum dikkat çekti. Erkeklerin de regl dönemleri olduğunu söyleyen Uysal, durumu mizahi bir şekilde ele aldı.