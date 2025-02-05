onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Özgür Uysal'dan Esprili Regl Yorumu: "Erkekler Parasız Kalınca Regl Oluyor"

Özgür Uysal'dan Esprili Regl Yorumu: "Erkekler Parasız Kalınca Regl Oluyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 13:22

İçerik Devam Ediyor

YouTube'da yayınlanan İnce İşler programına bu hafta içerik üreticisi Mehtap Algül konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Özgür Uysal’ın regl üzerine yaptığı esprili yorum dikkat çekti. Erkeklerin de regl dönemleri olduğunu söyleyen Uysal, durumu mizahi bir şekilde ele aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFncj3...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadınlar için çoğu zaman zorlu geçen regl döneminin erkeklerde de yaşandığını iddia eden Uysal, “Mesela parasız kaldıklarında regl oluyorlar” diyerek konuyu mizahi bir dille ele aldı.

Kadınlar için çoğu zaman zorlu geçen regl döneminin erkeklerde de yaşandığını iddia eden Uysal, “Mesela parasız kaldıklarında regl oluyorlar” diyerek konuyu mizahi bir dille ele aldı.

Erkeklerin, maddi sıkıntıya düştüklerinde tıpkı kadınların regl dönemindeki gibi duygusal dalgalanmalar yaşadığını belirten Uysal’ın sözleri, hem Mehtap Algül’ü hem de izleyenleri güldürdü.

Erkeklerin, maddi sıkıntıya düştüklerinde tıpkı kadınların regl dönemindeki gibi duygusal dalgalanmalar yaşadığını belirten Uysal’ın sözleri, hem Mehtap Algül’ü hem de izleyenleri güldürdü.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın