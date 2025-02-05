Güne Pozitif Başlamak İçin İlginç Yöntem: Asansörde Bedava Kedi Terapisi!

Bazı günler kötü başlayabilir, ancak küçük bir pozitif dokunuş her şeyi değiştirebilir. İşte tam da bunu amaçlayan bir kişi, ilginç bir yöntemle insanların gününü güzelleştirmeyi başardı. @lupininlondon isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.