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Güne Pozitif Başlamak İçin İlginç Yöntem: Asansörde Bedava Kedi Terapisi!

Güne Pozitif Başlamak İçin İlginç Yöntem: Asansörde Bedava Kedi Terapisi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 12:45

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Bazı günler kötü başlayabilir, ancak küçük bir pozitif dokunuş her şeyi değiştirebilir. İşte tam da bunu amaçlayan bir kişi, ilginç bir yöntemle insanların gününü güzelleştirmeyi başardı. @lupininlondon isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video kısa sürede beğeni topladı.

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Asansöre kucağında sevimli bir kediyle binen kişi, “Bedava kedi terapisi isteyen var mı?” diyerek asansördeki insanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Asansöre kucağında sevimli bir kediyle binen kişi, “Bedava kedi terapisi isteyen var mı?” diyerek asansördeki insanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Hem kedinin tatlılığı hem de sahibinin enerjisiyle asansördeki yolcuların yüzünü güldüren bu sürpriz, izleyenleri de gülümsetmeyi başardı.

Hem kedinin tatlılığı hem de sahibinin enerjisiyle asansördeki yolcuların yüzünü güldüren bu sürpriz, izleyenleri de gülümsetmeyi başardı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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