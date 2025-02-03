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Karasu’da Balıkçı Teknesiyle Yarışan Yunusun Görüntüleri Gündem Oldu

Karasu’da Balıkçı Teknesiyle Yarışan Yunusun Görüntüleri Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 23:14

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesine eşlik eden yunus, sergilediği hareketlerle izleyenleri hayran bıraktı. Karadeniz’e açılan balıkçılar, dakikalarca tekneyle aynı yönde yüzen yunusu fark etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/sakarya-haberl...
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Karadeniz’e açılan balıkçılar, yunusun tekneyle birlikte hareket ettiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle yarışan yunus, sergilediği hareketlerle izleyenleri gülümsetti.

Karadeniz’e açılan balıkçılar, yunusun tekneyle birlikte hareket ettiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle yarışan yunus, sergilediği hareketlerle izleyenleri gülümsetti.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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