Karasu’da Balıkçı Teknesiyle Yarışan Yunusun Görüntüleri Gündem Oldu

Kaynak: https://www.iha.com.tr/sakarya-haberl...
Sakarya’nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesine eşlik eden yunus, sergilediği hareketlerle izleyenleri hayran bıraktı. Karadeniz’e açılan balıkçılar, dakikalarca tekneyle aynı yönde yüzen yunusu fark etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadeniz’e açılan balıkçılar, yunusun tekneyle birlikte hareket ettiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca tekneyle yarışan yunus, sergilediği hareketlerle izleyenleri gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın