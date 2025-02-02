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Galata Kulesi'ne Sadece Dikkatlice Bakanların Fark Edebileceği İlginç Detay

Galata Kulesi'ne Sadece Dikkatlice Bakanların Fark Edebileceği İlginç Detay

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 22:20

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Galata Kulesi'ne dikkatlice bakanların fark edebileceği bir detay, sosyal medyada gündem oldu. @omerozyuvali isimli içerik üreticisinin anlattığına göre, kulede belirgin bir çizgi bulunuyor ve bu çizginin üstü ile altı arasında gözle görülür bir renk farkı var. Peki, bu farkın sebebi ne?

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İçerik üreticisinin anlatımına göre, 1509 yılında İstanbul'u sarsan büyük depremde kulenin üst kısmı zarar gördü ve Osmanlılar tarafından yeniden inşa edildi. Bu nedenle, kulenin alt kısmı Ceneviz dönemine aitken, üst kısmı Osmanlı yapısı olarak tamamlandı.

İçerik üreticisinin anlatımına göre, 1509 yılında İstanbul'u sarsan büyük depremde kulenin üst kısmı zarar gördü ve Osmanlılar tarafından yeniden inşa edildi. Bu nedenle, kulenin alt kısmı Ceneviz dönemine aitken, üst kısmı Osmanlı yapısı olarak tamamlandı.

İşte bu yüzden kuleye bakıldığında iki farklı yapı malzemesinden kaynaklanan renk farkı açıkça görülebiliyor.

İşte bu yüzden kuleye bakıldığında iki farklı yapı malzemesinden kaynaklanan renk farkı açıkça görülebiliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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