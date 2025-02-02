Galata Kulesi'ne Sadece Dikkatlice Bakanların Fark Edebileceği İlginç Detay

Galata Kulesi'ne dikkatlice bakanların fark edebileceği bir detay, sosyal medyada gündem oldu. @omerozyuvali isimli içerik üreticisinin anlattığına göre, kulede belirgin bir çizgi bulunuyor ve bu çizginin üstü ile altı arasında gözle görülür bir renk farkı var. Peki, bu farkın sebebi ne?