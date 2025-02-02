Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağının İlişkiler Üzerindeki Etkisini Eleştirdi

Z Kuşağı, ilişkilerde daha açık fikirli ve özgür bir yaklaşım benimserken, bir yandan da bu özgürlüğün bazen karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumu eleştiren isimlerden biri de içerik üreticisi @bilgeozsar oldu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Z kuşağının ilişkilerde aşırı analiz yaparak ve fazla kafa karıştırarak aşkı 'zehirlediğini' vurguladı.
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@bilgeozsar, Z kuşağının kitap okumaya ve film izlemeye harcadıkları zamanı, flörtü adeta bir satranca dönüştürmeye yönlendirdiklerini söyledi.
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İlişkilerin doğallığının kaybolduğunu ve gençlerin, aşkı anlamak yerine onu kurallar ve stratejilerle biçimlendirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, Z Kuşağı’nın dünyadaki en büyük manevi değerlerden birini, aşkı, kendi elleriyle yok ettiğini ifade etti.
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