Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağının İlişkiler Üzerindeki Etkisini Eleştirdi

Z Kuşağı, ilişkilerde daha açık fikirli ve özgür bir yaklaşım benimserken, bir yandan da bu özgürlüğün bazen karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumu eleştiren isimlerden biri de içerik üreticisi @bilgeozsar oldu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Z kuşağının ilişkilerde aşırı analiz yaparak ve fazla kafa karıştırarak aşkı 'zehirlediğini' vurguladı.