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Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağının İlişkiler Üzerindeki Etkisini Eleştirdi

Bir İçerik Üreticisi Z Kuşağının İlişkiler Üzerindeki Etkisini Eleştirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 20:09

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Z Kuşağı, ilişkilerde daha açık fikirli ve özgür bir yaklaşım benimserken, bir yandan da bu özgürlüğün bazen karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor. Bu durumu eleştiren isimlerden biri de içerik üreticisi @bilgeozsar oldu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Z kuşağının ilişkilerde aşırı analiz yaparak ve fazla kafa karıştırarak aşkı 'zehirlediğini' vurguladı.

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@bilgeozsar, Z kuşağının kitap okumaya ve film izlemeye harcadıkları zamanı, flörtü adeta bir satranca dönüştürmeye yönlendirdiklerini söyledi.

@bilgeozsar, Z kuşağının kitap okumaya ve film izlemeye harcadıkları zamanı, flörtü adeta bir satranca dönüştürmeye yönlendirdiklerini söyledi.

İlişkilerin doğallığının kaybolduğunu ve gençlerin, aşkı anlamak yerine onu kurallar ve stratejilerle biçimlendirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, Z Kuşağı’nın dünyadaki en büyük manevi değerlerden birini, aşkı, kendi elleriyle yok ettiğini ifade etti.

İlişkilerin doğallığının kaybolduğunu ve gençlerin, aşkı anlamak yerine onu kurallar ve stratejilerle biçimlendirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, Z Kuşağı’nın dünyadaki en büyük manevi değerlerden birini, aşkı, kendi elleriyle yok ettiğini ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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