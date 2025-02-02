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Doğu Demirkol’dan Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz Tartışmasına Esprili Yanıt!

Doğu Demirkol’dan Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz Tartışmasına Esprili Yanıt!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 18:06

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Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu ve eğlenceli anlara sahne olan sohbetiyle gündeme damga vurdu. Programda Altaylı’nın, Türk sinemasının iki usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki gerilimle ilgili sorduğu soru, kahkahalara neden oldu. 

Altaylı, Demirkol'a 'Kim haklı?' sorusunu yöneltti. Her iki yönetmenle de çalışmış biri olan Demirkol ise soruya esprili bir yanıt verdi.

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Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki gerilimin, iki yönetmenin sinema anlayışları ve kişisel yorumları üzerinden geliştiği biliniyor.

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki gerilimin, iki yönetmenin sinema anlayışları ve kişisel yorumları üzerinden geliştiği biliniyor.

Demirkol, yıllar önce Zeki Demirkubuz’a bu tartışmaların sebebini sorduğunu ve Demirkubuz’un kendisine, "Nuri'ye sormaya g*tün yiyor mu?" diye cevap verdiğini söyledi.

Demirkol, yıllar önce Zeki Demirkubuz’a bu tartışmaların sebebini sorduğunu ve Demirkubuz’un kendisine, "Nuri'ye sormaya g*tün yiyor mu?" diye cevap verdiğini söyledi.

Bu sözler kahkahalarla karşılanırken, Demirkol, iki yönetmen arasındaki gerilimi bir türlü anlayamadığını ve kimin haklı olduğunu bilmediğini belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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