Doğu Demirkol’dan Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz Tartışmasına Esprili Yanıt!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu ve eğlenceli anlara sahne olan sohbetiyle gündeme damga vurdu. Programda Altaylı’nın, Türk sinemasının iki usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki gerilimle ilgili sorduğu soru, kahkahalara neden oldu.

Altaylı, Demirkol'a 'Kim haklı?' sorusunu yöneltti. Her iki yönetmenle de çalışmış biri olan Demirkol ise soruya esprili bir yanıt verdi.