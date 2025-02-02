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Kamerayı Görünce Dayanamadı! Piyano Çalan Kız Çocuğuna Tatlı Kediden Sürpriz

Kamerayı Görünce Dayanamadı! Piyano Çalan Kız Çocuğuna Tatlı Kediden Sürpriz

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 17:16

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Kediler, en olmadık zamanda tatlı yaramazlıklar yapmayı iyi bilir. Sevimli dostlarımızdan biri tam da böyle bir an yaşatarak izleyenlerin içini ısıttı. Küçük bir kız çocuğu, piyano çaldığı anları kameraya kaydetmek isterken, beklenmedik bir misafir sahneye dahil oldu.

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Kamerayı fark eden tatlı kedi, dayanamayıp kadraja girdi ve ortaya yüzleri gülümseten bir görüntü çıktı.

Kamerayı fark eden tatlı kedi, dayanamayıp kadraja girdi ve ortaya yüzleri gülümseten bir görüntü çıktı.

Minik piyanist, şarkısını çalmaya devam ederken meraklı kedi kameranın tam önüne geçerek tatlılığıyla güne pozitiflik kattı.

Minik piyanist, şarkısını çalmaya devam ederken meraklı kedi kameranın tam önüne geçerek tatlılığıyla güne pozitiflik kattı.

İşte o sevimli anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Ya ben bu kedilerin böyle tatli olmasına eriyorum, rol çalmış bebeğim 😁