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Kızının Günlük Hallerini Taklit Eden Baba Adeta Oscarlık Performansıyla İzleyenleri Gülümsetti

Kızının Günlük Hallerini Taklit Eden Baba Adeta Oscarlık Performansıyla İzleyenleri Gülümsetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:18

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Baba-kız ilişkisi kimi zaman sevgi dolu anlarla, kimi zaman ise tatlı atışmalarla şekillenir. TikTok’ta @polen_qq isimli kullanıcının paylaştığı bir video, bu ilişkinin en eğlenceli yanını gözler önüne serdi. Eğlenceli video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi kendi ailesiyle benzer anlar yaşadığını belirtti.

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Kızını taklit eden baba, adeta Oscarlık bir performans sergileyerek izleyenleri gülümsetti.

Kızını taklit eden baba, adeta Oscarlık bir performans sergileyerek izleyenleri gülümsetti.

Kızının agresif tavırlarını, tepkilerini ve günlük rutinlerini abartılı bir şekilde canlandıran baba, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kızının agresif tavırlarını, tepkilerini ve günlük rutinlerini abartılı bir şekilde canlandıran baba, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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