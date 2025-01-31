Kızının Günlük Hallerini Taklit Eden Baba Adeta Oscarlık Performansıyla İzleyenleri Gülümsetti

Baba-kız ilişkisi kimi zaman sevgi dolu anlarla, kimi zaman ise tatlı atışmalarla şekillenir. TikTok’ta @polen_qq isimli kullanıcının paylaştığı bir video, bu ilişkinin en eğlenceli yanını gözler önüne serdi. Eğlenceli video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi kendi ailesiyle benzer anlar yaşadığını belirtti.
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Kızını taklit eden baba, adeta Oscarlık bir performans sergileyerek izleyenleri gülümsetti.
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Kızının agresif tavırlarını, tepkilerini ve günlük rutinlerini abartılı bir şekilde canlandıran baba, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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