Kızının Günlük Hallerini Taklit Eden Baba Adeta Oscarlık Performansıyla İzleyenleri Gülümsetti

Baba-kız ilişkisi kimi zaman sevgi dolu anlarla, kimi zaman ise tatlı atışmalarla şekillenir. TikTok’ta @polen_qq isimli kullanıcının paylaştığı bir video, bu ilişkinin en eğlenceli yanını gözler önüne serdi. Eğlenceli video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi kendi ailesiyle benzer anlar yaşadığını belirtti.