Mitokondriyel DNA’nın Mirası: Her Nefeste Annenizi Yanınıza Alıyorsunuz!

Her nefes alışınızda, her adımınızda, annenizin bir parçası sizinle. Peki, bunu hiç düşündünüz mü? İnsan hücrelerinde bulunan mitokondriler, annenizin size bıraktığı en eski ve en özel miras. Mitokondriyel DNA, yalnızca anneden geçer ve bu sayede insanlığın en eski izlerine de ulaşılabilir.
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Yumurta hücresi, spermden farklı olarak mitokondriyi de taşır, yani annenizin gençliğinde hissettiği heyecan, yürüdüğü yollar, attığı kahkahalar şimdi sizin bedeninizde var olmaya devam ediyor.
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Anneniz hayatta olsun ya da olmasın, nefesinizde, bedeninizde, hücrelerinizde onunla yaşamaya devam ediyorsunuz.
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