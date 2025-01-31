Mitokondriyel DNA’nın Mirası: Her Nefeste Annenizi Yanınıza Alıyorsunuz!

Her nefes alışınızda, her adımınızda, annenizin bir parçası sizinle. Peki, bunu hiç düşündünüz mü? İnsan hücrelerinde bulunan mitokondriler, annenizin size bıraktığı en eski ve en özel miras. Mitokondriyel DNA, yalnızca anneden geçer ve bu sayede insanlığın en eski izlerine de ulaşılabilir.