İstanbul Hava Sahası’nda Tanımlanamayan Hareketlilik Tespit Edilmişti: Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul hava sahasında pilotların radarında beliren tanımlanamayan trafik, havacılık yetkililerini alarma geçirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar, Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’de (TCAS) trafik ikazı alınca durumu hava trafik kontrolüne bildirdi. Bunun üzerine havada, denizde ve karada geniş çaplı araştırma başlatılmıştı.
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Yetkililer, bu sinyalin bir gemiden veya drondan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirerek kıyı emniyeti ve ilgili birimleri harekete geçirdi ancak yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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İki gün boyunca radarda görülen ve kaynağı hala tespit edilemeyen trafik ikazına dair telsiz konuşmaları ise ortaya çıktı.
Telsiz kayıtları👇📹
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