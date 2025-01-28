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Tutuklanan Ayşe Barım'ın Ajansına Bağlı Oyuncuların Bir Emojilik Tepkileri Gündem Oldu

Tutuklanan Ayşe Barım'ın Ajansına Bağlı Oyuncuların Bir Emojilik Tepkileri Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2025 - 20:16

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanan Ayşe Barım için pek çok destek mesajı gelmişti. Ancak ajansına bağlı oyuncuların çoğunlukla yalnızca bir fotoğraf, bir emoji ya da solmuş çiçekle sessiz bir destek yöntemini benimsemesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce haksız rekabet sebebiyle Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma yön değiştirmiş, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarını başlatan 'organizasyonun' bir parçası olması suçlamasıyla seyir değiştirmişti.

Önce haksız rekabet sebebiyle Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma yön değiştirmiş, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarını başlatan 'organizasyonun' bir parçası olması suçlamasıyla seyir değiştirmişti.

İlk etapta ajansına bağlı oyunculardan büyük destek gören Ayşe Barım, tutuklanmasının ardından daha sessiz bir destek gördü.

İlk etapta ajansına bağlı oyunculardan büyük destek gören Ayşe Barım, tutuklanmasının ardından daha sessiz bir destek gördü.

Ajansına bağlı oyuncular çoğunlukla bir emojiyle, üç nokta ya da onu çok sevdiklerini dile getiren kısa mesajlarla desteklerini açıkladılar.

Ajansına bağlı oyuncular çoğunlukla bir emojiyle, üç nokta ya da onu çok sevdiklerini dile getiren kısa mesajlarla desteklerini açıkladılar.

Bu durum anında fark edildi ve ünlülerin bu sakin desteği sosyal medyada gündem oldu.

Bu durum anında fark edildi ve ünlülerin bu sakin desteği sosyal medyada gündem oldu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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