Tekelleşme Tartışmasının Odağındaki Ayşe Barım'ın Gezi Soruşturmasıyla Tutuklanmasına Elçin Sangu'dan Tepki
Tekelleşme Tartışmasının Odağındaki Ayşe Barım'ın Gezi Soruşturmasıyla Tutuklanmasına Elçin Sangu'dan Tepki
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 12 yıl önceki bir soruşturma nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sangu, tutuklama kararına dair şeffaf bir hukuki süreç talep ederek delillerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı. Oyuncu bu tarz adımların toplumsal güvensizlik yaratacağını savundu. Ayrıca konuyu saptıran ve ciddiyetsiz açıklamalar yapan kişilere tepki gösterdi.
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 12 yıl önceki bir soruşturma nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformu X’te biri paylaşımda bulundu.
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Sangu, Barım’ın tutuklanmasına ilişkin delillerin kamuoyuna açıklanmadan alınan kararın vicdanen rahatsız edici olduğunu belirtti.
Sangu’nun açıklaması şu şekilde:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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