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''Asla Eleştirilemez Bir Hale Gelmiş Oldu'': Ahmet Hakan'dan Tutuklananan Ayşe Barım Hakkında Çarpıcı Yorum!

''Asla Eleştirilemez Bir Hale Gelmiş Oldu'': Ahmet Hakan'dan Tutuklananan Ayşe Barım Hakkında Çarpıcı Yorum!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 11:46

Gezi olaylarıyla irtibatlandırılan ünlü menajer Ayşe Barım, sektördeki haksız rekabet iddialarının odağından çıkarak bambaşka bir tartışmanın öznesi oldu. Ahmet Hakan, Barım’ın cezaevine girmesiyle ilgili yazısında sektör içindeki tekelci yapıları ve oyuncuların yaşadığı çaresizlikleri hatırlattı. Gezi bağlantısının ardından olayın siyasi bir boyuta taşındığını belirten Hakan, bu durumun sektörde adalet bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkardığını vurguladı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Ünlü menajer Ayşe Barım’ın cezaevine girmesi sonrası tartışmalar devam ediyor. Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşe yazısında Barım olayının sektördeki haksız rekabet iddialarından çıkıp siyasi bir tartışmaya dönüştüğünü söyledi.

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın cezaevine girmesi sonrası tartışmalar devam ediyor. Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşe yazısında Barım olayının sektördeki haksız rekabet iddialarından çıkıp siyasi bir tartışmaya dönüştüğünü söyledi.

Barım’ın Gezi olaylarıyla ilişkilendirilmesinin ardından sektörde konuşulan menajerlik tekeli, adaletsizlik ve oyuncuların çaresizlikleri gibi sorunların gündemden düştüğünü belirten Hakan, bu durumun sektörde düzen bekleyen oyunculara zarar verdiğini ifade etti.

Barım’ın Gezi olaylarıyla ilişkilendirilmesinin ardından sektörde konuşulan menajerlik tekeli, adaletsizlik ve oyuncuların çaresizlikleri gibi sorunların gündemden düştüğünü belirten Hakan, bu durumun sektörde düzen bekleyen oyunculara zarar verdiğini ifade etti.

Hakan, Barım’ın iki farklı kesim açısından da uç noktalarda değerlendirildiğine dikkat çekti. İşte Hakan'ın yazısınını tamamı:

Hakan, Barım’ın iki farklı kesim açısından da uç noktalarda değerlendirildiğine dikkat çekti. İşte Hakan'ın yazısınını tamamı:

''Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

''Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasından sonra...

Şunları unuttuk: 

Oyuncular üzerinden tekel kurulması olgusu. / Dizi sektörünün en vahşi biçimde domine edilme vakası. / Sadece belli oyuncuların önünün açılması meselesi. / Menajeri Ayşe Barım olmayanların yaşadıkları çaresizliklere dair iddialar. / Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasındaki reklam aşkı mevzusu. 

Bu konuların siyasal bir tarafı yoktu. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun... Sektörü az çok bilenlerin güçlü bir şekilde seslendirdikleri, arkasında durdukları iddialardı bunlar.

* Fakat Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasının ardından Ayşe Barım olayı, bir anda... - “Sektördeki haksız rekabet” konusundan çıktı. - “Gezi’nin organizatörlüğü” konusuna geldi. 

Böylece Ayşe Barım... - Hükümet karşıtları açısından asla eleştirilemez bir hale gelmiş oldu.

- Hükümet yanlıları açısından ise şeytanın da şeytanı haline gelmiş oldu. 

Olan ise... Sektörde rekabeti engelleyen mekanizmaların ortadan kalkmasını bekleyen talihsiz oyunculara oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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