''Asla Eleştirilemez Bir Hale Gelmiş Oldu'': Ahmet Hakan'dan Tutuklananan Ayşe Barım Hakkında Çarpıcı Yorum!

Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasından sonra...

Şunları unuttuk:

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Oyuncular üzerinden tekel kurulması olgusu. / Dizi sektörünün en vahşi biçimde domine edilme vakası. / Sadece belli oyuncuların önünün açılması meselesi. / Menajeri Ayşe Barım olmayanların yaşadıkları çaresizliklere dair iddialar. / Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasındaki reklam aşkı mevzusu.

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Bu konuların siyasal bir tarafı yoktu. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun... Sektörü az çok bilenlerin güçlü bir şekilde seslendirdikleri, arkasında durdukları iddialardı bunlar.

* Fakat Ayşe Barım’ın Gezi’yle irtibatlandırılmasının ardından Ayşe Barım olayı, bir anda... - “Sektördeki haksız rekabet” konusundan çıktı. - “Gezi’nin organizatörlüğü” konusuna geldi.

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Böylece Ayşe Barım... - Hükümet karşıtları açısından asla eleştirilemez bir hale gelmiş oldu.

- Hükümet yanlıları açısından ise şeytanın da şeytanı haline gelmiş oldu.

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Olan ise... Sektörde rekabeti engelleyen mekanizmaların ortadan kalkmasını bekleyen talihsiz oyunculara oldu.