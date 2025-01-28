''Asla Eleştirilemez Bir Hale Gelmiş Oldu'': Ahmet Hakan'dan Tutuklananan Ayşe Barım Hakkında Çarpıcı Yorum!
''Asla Eleştirilemez Bir Hale Gelmiş Oldu'': Ahmet Hakan'dan Tutuklananan Ayşe Barım Hakkında Çarpıcı Yorum!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Gezi olaylarıyla irtibatlandırılan ünlü menajer Ayşe Barım, sektördeki haksız rekabet iddialarının odağından çıkarak bambaşka bir tartışmanın öznesi oldu. Ahmet Hakan, Barım’ın cezaevine girmesiyle ilgili yazısında sektör içindeki tekelci yapıları ve oyuncuların yaşadığı çaresizlikleri hatırlattı. Gezi bağlantısının ardından olayın siyasi bir boyuta taşındığını belirten Hakan, bu durumun sektörde adalet bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkardığını vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü menajer Ayşe Barım’ın cezaevine girmesi sonrası tartışmalar devam ediyor. Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşe yazısında Barım olayının sektördeki haksız rekabet iddialarından çıkıp siyasi bir tartışmaya dönüştüğünü söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barım’ın Gezi olaylarıyla ilişkilendirilmesinin ardından sektörde konuşulan menajerlik tekeli, adaletsizlik ve oyuncuların çaresizlikleri gibi sorunların gündemden düştüğünü belirten Hakan, bu durumun sektörde düzen bekleyen oyunculara zarar verdiğini ifade etti.
Hakan, Barım’ın iki farklı kesim açısından da uç noktalarda değerlendirildiğine dikkat çekti. İşte Hakan'ın yazısınını tamamı:
''Ayşe Barım olayı: Nereden nereye
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın