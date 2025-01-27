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Aylık Gelirinin 300 Bin TL Olduğunu Söyleyen Ayşe Barım'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Çok Kötü Durumdayım!

Aylık Gelirinin 300 Bin TL Olduğunu Söyleyen Ayşe Barım'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı: Çok Kötü Durumdayım!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2025 - 23:14

Dizi ve film sektöründeki haksız rekabet soruşturması sonucu tekelleşme iddialarıyla ismi anılan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, son olarak Gezi Davası sebebiyle gözaltına alınmıştı. Bu akşam tutuklanan Barım'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynak: Deniz Yusufoğlu/Atakan Irmak-Sabah

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Dizi ve film sektöründeki haksız rekabet sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında ismi anılan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Dizi ve film sektöründeki haksız rekabet sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında ismi anılan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Barım'ın temsilciliğini yaptığı oyuncular da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Aynı soruşturma kapsamında Barım'ın temsilciliğini yaptığı oyuncular da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Ancak tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Ancak tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Detaylar:

Bu gelişmeden birkaç saat sonra Ayşe Barım Tutuklandı. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu ve Atakan Irmak, Ayşe Barım'ın ifadesine ulaştı.

Bu gelişmeden birkaç saat sonra Ayşe Barım Tutuklandı. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu ve Atakan Irmak, Ayşe Barım'ın ifadesine ulaştı.

"Gezi Parkı eylemlerinin başlarında bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benden birlik kurmak adına finans ya da ismimle destek olmak adına bir talepte bulunmadı" diyen ve aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Barım'ın ifadesinde ayrıca şunlar yer aldı:

"Gezi Parkı eylemlerinin başlarında bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benden birlik kurmak adına finans ya da ismimle destek olmak adına bir talepte bulunmadı" diyen ve aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Barım'ın ifadesinde ayrıca şunlar yer aldı:

'Oyunculardan birisi arayarak setten (Muhteşem Yüzyıl) çıkarak eyleme gideceklerini, ne yaptıklarına bakmak istediklerini dediler. Ben de hemen gideceğimi söyledim.' 

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Parkın karşısında boş bir alanda oyuncuların toplandığını, onlara eşlik etmek için gittiğini, 1 ya da 2 defa eyleme gittiğini söyleyen Barım, "Sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum" dedi.

Parkın karşısında boş bir alanda oyuncuların toplandığını, onlara eşlik etmek için gittiğini, 1 ya da 2 defa eyleme gittiğini söyleyen Barım, "Sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum" dedi.

'Bahse konu sanatçılara benim talimat vermem söz konusu değildir. Görüntülerde yer alan Halit Ergenç'in yanındaki benim, orada telefonla kiminle görüştüğümü hatırlamıyorum. Arkadaşıma nerede olduğumuzu söylüyorumdur. Alabora oyuncular sendikası başkanı olduğu için oyuncularla temas halindeydi. Tapeler bana aittir. Alabora sosyal medyada zor duruma düşmüştü, hedef haline geldiğini hatırlıyorum. Tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür'

"Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir. Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum."

"Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir. Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum."

'Anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi' diyen Barım, Çiğdem Mater ile 14 kez görüşmeleri hakkında Alabora ile konuştuğu bildiri konusunda görüşmüş olabileceğini ileri sürerek 14 aramanın gerçek olmadığını dile getirdi.

Oyuncuların kendi fikir ve iradelerinin olduğunu, onların fikirlerini yönlendirmediğini belirten Barım, "3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım." dedi.

Oyuncuların kendi fikir ve iradelerinin olduğunu, onların fikirlerini yönlendirmediğini belirten Barım, "3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım." dedi.

'Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi' diyerek ifadesine son verdi.

Emrullah Erdinç, Ayşe Barım'ın ifadesinin ilk sayfasını paylaştı.

Emrullah Erdinç, Ayşe Barım'ın ifadesinin ilk sayfasını paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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