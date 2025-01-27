Ayşe Barım Soruşturması: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” Soruşturması

Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren oyuncularından Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” soruşturması açıldı. Habertürk muhabere Ceylan Sever’in haberine göre, iki ünlü oyuncu için açılan soruşturmanın gerekçesi ise eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcılık eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun irtibatları olduğunu tespit etti.