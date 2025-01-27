Ayşe Barım Soruşturması: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” Soruşturması
Ayşe Barım Soruşturması: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” Soruşturması
Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren oyuncularından Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan Tanıklık” soruşturması açıldı. Habertürk muhabere Ceylan Sever’in haberine göre, iki ünlü oyuncu için açılan soruşturmanın gerekçesi ise eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcılık eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun irtibatları olduğunu tespit etti.
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ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
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Ayşe Barım’ın gözaltına alınması sonrasında ünlü oyuncular da “tanık” sıfatıyla poliste ifade vermişti.
Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre, savcılık Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalan tanıklık” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Savcılığa göre iki ünlü oyuncu eylemlere katılmalarında Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadığını söyledi ancak eylemler sırasında Ayşe Barım ile yoğun iletişim halinde oldukları tespit edildi.
Ayrıca Memet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri de “Yalan tanıklık” soruşturmasına neden oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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