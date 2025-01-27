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İmzalar Atıldı: Baykar, İtalyan Şirketi Piaggio Aerospace'i Satın Alıyor

İmzalar Atıldı: Baykar, İtalyan Şirketi Piaggio Aerospace'i Satın Alıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2025 - 19:05

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından olan Baykar, İtalya’nın havacılık sektöründeki köklü firması Piaggio’yu satın alıyor. İtalya hükümetinin de izni sonrasında Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation isimli iki şirketin Baykar’a devri kısa zamanda gerçekleştirilecek.

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İleri hava teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında faaliyet gösteren Baykar’ın, İtalya’da bir şirketi satın alacağı iddia ediliyordu.

İleri hava teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında faaliyet gösteren Baykar’ın, İtalya’da bir şirketi satın alacağı iddia ediliyordu.

İtalya hükümeti tarafından verilen izin sonrasında Baykar ile İtalya havacılık şirketi Piaggio Aerospace arasında satış için ön sözleşme imzalandı.

İtalya hükümeti tarafından verilen izin sonrasında Baykar ile İtalya havacılık şirketi Piaggio Aerospace arasında satış için ön sözleşme imzalandı.

Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation isimli iki şirketin, Baykar’a devri tüm şartların sağlanmasının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation isimli iki şirketin, Baykar’a devri tüm şartların sağlanmasının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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