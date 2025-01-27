Antalya’da Otel İnşaatında Yangın: Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Antalya’da Otel İnşaatında Yangın: Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Antalya’da yapılan 9 katlı bir otelin inşaatında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler sebebiyle inşaatta bulunan işçiler mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek işçilerin kurtarıldığını açıkladı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımızın hayat kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya’nın Alanya ilçesinde otel inşaatında da yangın çıktı.
Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekol TV’nin yayınladığı yangının görüntüleri 👇
İşçilerin kurtarılma anı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın