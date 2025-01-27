78 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Grand Kartal Otel’de Yağmurlama Sisteminin Maliyeti 2 Milyon Liraymış
78 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Grand Kartal Otel’de Yağmurlama Sisteminin Maliyeti 2 Milyon Liraymış
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 19 kişinin tutuklandığı yangın faciasında otelde yangını kısa sürede söndürecek yağmurlama sisteminin olmadığını ortaya çıkmıştı. Günlük 40 bin liraya oda satılan otelde kurulacak yağmurlama sisteminin yaklaşık 2 milyon lira olduğu ortaya çıktı.
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Bolu’daki Kartaltepe Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası gündemdeki yerini koruyor.
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78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili toplam 19 kişi tutuklandı.
Yangın söndürme sistemleri firmasının yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, otelde bulunmayan yağmurlama sisteminin yaklaşık olarak 2 milyon liraya tüm otele yapılabileceğini ifade etti.
Tav ayrıca sadece 1 aylık sürede sistemin yapılacağını ve sistemin olması halinde yangının kısa sürede söndürüleceğini de sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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