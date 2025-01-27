Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çakal Ne Kadar Hile Bilirse Kurt da O Kadar Yol Bilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik Kollar 7. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Kongrede gündem olan bir an yaşandı. Erdoğan’ın kongrede açılan bir pankart dikkatini çekti. Pankartı açanlara “Şunu ger biraz” diye seslenen Erdoğan, yazılanı sesli olarak okudu: 'Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.”

Erdoğan’ın bu sözleri X’te gündem oldu. Kah kamyon arkası olan kah da dizi repliği olan bu söze goygoylar art arda geldi.