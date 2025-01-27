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Goygoy
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çakal Ne Kadar Hile Bilirse Kurt da O Kadar Yol Bilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çakal Ne Kadar Hile Bilirse Kurt da O Kadar Yol Bilir”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik Kollar 7. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Kongrede gündem olan bir an yaşandı. Erdoğan’ın kongrede açılan bir pankart dikkatini çekti. Pankartı açanlara “Şunu ger biraz” diye seslenen Erdoğan, yazılanı sesli olarak okudu:  'Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.”

Erdoğan’ın bu sözleri X’te gündem oldu. Kah kamyon arkası olan kah da dizi repliği olan bu söze goygoylar art arda geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunurken gündem olacak bir an yaşandı. Konuşmasını sürdüren Erdoğan’ın dikkatini alandaki bir pankart çekti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunurken gündem olacak bir an yaşandı. Konuşmasını sürdüren Erdoğan’ın dikkatini alandaki bir pankart çekti…

Pankartı tutanlara “Şunu ger biraz” diye seslenen Erdoğan yazılanı okudu: “Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.”

Pankartı tutanlara “Şunu ger biraz” diye seslenen Erdoğan yazılanı okudu: “Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.”

E tabi haliyle bu söz X’te gündem oldu.  Goygoycular yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı…

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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