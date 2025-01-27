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AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan Erdoğan'a Kadın Hareketi Övgüsü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan Erdoğan'a Kadın Hareketi Övgüsü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.01.2025 - 12:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da konuştu. AKP'nin Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Kaya, kadın hareketine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Kaya, AKP'nin bir kadın hareketi olduğunu söyledi. Kaya, 'Ülkeye en büyük zulmü CHP yaptı' derken Erdoğan'a da övgüler getirdi. Kaya'nın açıklamalarında öne çıkanları derledik.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan AKP Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Fatma Betül Sayan Kaya gündemi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan AKP Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Fatma Betül Sayan Kaya gündemi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Kaya, "AKP kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir." diyerek AKP'nin bir kadın hareketi olduğunu savundu.

Kaya, "AKP kadınların omuzlarında, sırtlarında yükleyip taşıdığı ve bugünlere getirdiği bir dava hareketidir." diyerek AKP'nin bir kadın hareketi olduğunu savundu.

Ülkeye en büyük zulmü CHP'nin yaptığını öne süren Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan'ın da kadın hareketine katkılarına değindi.

Ülkeye en büyük zulmü CHP'nin yaptığını öne süren Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan'ın da kadın hareketine katkılarına değindi.

Kaya, "Türkiye siyasetinde kadın hareketini başlatan bizim liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kaya, "Türkiye siyasetinde kadın hareketini başlatan bizim liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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