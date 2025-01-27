AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'dan Erdoğan'a Kadın Hareketi Övgüsü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da konuştu. AKP'nin Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Kaya, kadın hareketine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Kaya, AKP'nin bir kadın hareketi olduğunu söyledi. Kaya, 'Ülkeye en büyük zulmü CHP yaptı' derken Erdoğan'a da övgüler getirdi. Kaya'nın açıklamalarında öne çıkanları derledik.